Miércoles, 15 de octubre de 2025
Atletismo

Escándalo en el deporte: dos campeones olímpicos de atletismo fueron involucrados en un caso de espionaje y dopaje

octubre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Selección italiana de atletismo: Marcell Jacobs, Lorenzo Patta y Filippo Tortu | Foto: EFE
La FIDAL precisó en su comunicado que Filippo Tortu era "completamente ajeno a la iniciativa del acusado".

Un nuevo escándalo sacude al mundo del atletismo por un caso de dopaje y acusaciones de espionaje que involucra a dos campeones olímpicos.

Se trata de los dos reconocidos hermanos Tortu, los dos atletas italianos que están involucrados en un caso de dopaje y espionaje.

El hermano del velocista y campeón olímpico Filippo Tortu, Giacomo, ha sido suspendido por la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL) por tres años tras ser acusado de haber espiado al corredor Marcell Jacobs.

Según el organismo, el exatleta y actual presidente del club Raptos de Milán, contrató una agencia de detectives para poder acceder al teléfono de Jacobs.

El Tribunal de Disciplina del FIDAL explicó que esta agencia fue contratada por Giacomo para acceder al celular de Marcell y conseguir la medalla de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 para su hermano.

El objetivo de esto era obtener información de que Jacobs consumía sustancias prohibidas y así darle una ventaja a su hermano Filippo, compañero de Marcell en el equipo de relevos en la selección de Italia.

La primera suspensión, pronunciada por la FIDAL, de una duración de 30 meses, se justifica por "la violación del respeto y del cumplimiento de los estatutos y reglas federativas, así como los principios de lealtad, integridad, equidad deportiva y disciplina, que constituyen los fundamentos del deporte".

La segunda, de seis meses, se añadió a la primera "por haber cometido la infracción con el objetivo de cometer o de disimular otra, o por asegurarse así mismo o a otro una ventaja".

La FIDAL precisó en su comunicado que Filippo Tortu era "completamente ajeno a la iniciativa del acusado".

Ante la situación Filippo afirmó estar consternado por la noticia que le “cayó como un balde de agua fría” y de la cual se enteró “por los medios de comunicación”.

El caso tomó forma en febrero, cuando el medio italiano Il Fatto Quotidiano publicó un artículo sobre este suceso con testimonios de algunos involucrados.

En el artículo, el medio contaba con la declaración de Carmine Gallo, un policía jubilado que aseguró que recibió un total de 10.000 euros por parte de Giocomo para que le diera datos de la sangre de Jacobs de 2020 y 2021.

Gallo aseveró que Tortu también dejó claro que su hermano no tenía ningún tipo de conocimiento de su solicitud.

El caso que está siendo llevado por el fiscal Francesco De Tommasi tomó más fuerza en octubre cuando un amigo de Giacomo fue interrogado y afirmó que recibió información de un presunto caso de dopaje por parte de Marcell.

Jacobs compareció ante la justicia en junio y relató que: “el Times publicó un artículo sobre mi presunto doping, tras lo cual recibí llamadas de periodistas italianos pidiéndome que comentara sobre esta acusación”.

Giacomo Tortu y Marcell Jacobs formaban parte del equipo de relevos que dio la sorpresa general, conquistando el título durante los Juegos Olímpicos en 2021, algo inédito en el atletismo italiano.

Cuatro días antes, Jacobs, que hasta entonces no había logrado un gran título en su palmarés, y que era un desconocido del gran público, venció en los 100 m, la prueba reina del atletismo en los Juegos Olímpicos con un crono de 9.8 segundos, por delante del estadounidense Fred Kerley y del canadiense Andre de Grasse.

