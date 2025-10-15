Escolta de Messi sorprendió con golazo que marcó durante una práctica del Inter Miami

Yassine Cheuko, el guardaespaldas del futbolista Lionel Messi, se robó el show durante uno de los recientes entrenamientos del Inter Miami donde sorprendió con un golazo que anotó.

Y es que más allá de su labor habitual y sus entrenamientos extremos con los que acostumbra a descrestar a sus seguidores, el encargado de la seguridad del astro argentino demostró sus habilidades con la pelota en la cancha.

VEA TAMBIÉN Messi anunció el lanzamiento de su propio torneo de promesas del fútbol juvenil en Miami o

En un video publicado en Instagram se aprecia el momento en el que le tiran un balón a Cheuko a media altura y este remata con una media volea para clavar el balón en un ángulo y marcar el tanto. Además, se ve al exmilitar sorprendido y celebrando quitándose la camiseta para hacer todo tipo de piruetas.

La anotación del guardaespaldas rápidamente se ganó la atención de los internautas, quienes no dudaron en inundar la publicación con comentarios como “Por favor, únete al Manchester United” o “Yassine es una BESTIA”.

¿Quién es Yassine Cheuko?

Yassine Cheuko se convirtió en una figura importante desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, convirtiéndose en la sombra del astro argentino.

De acuerdo con informes de la prensa especializada en deportes, Cheuko nació en California (Estados Unidos), pero tiene raíces musulmanas.

VEA TAMBIÉN Messi se queda sin socios: tras el anuncio de Busquets, ahora Jordi Alba hace oficial su retiro del fútbol o

En cuanto a su formación, se dice que sirvió al Ejército y combatió en Irak y en Medio Oriente, donde logró obtener una amplia experiencia en combate y de defensa personal, habilidades que ha puesto en práctica para defender al capitán de la Selección de Argentina.

Actualmente, Yassine Cheuko practica varios deportes como boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas.

En varias ocasiones, al exmilitar se le ha visto reaccionar de manera rápida ante posibles amenazas que enfrenta Messi, incluso en la cancha hasta donde llegan algunos fanáticos en busca de un abrazo o una fotografía con su idilio.