NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Leonel Messi

Escolta de Messi sorprendió con golazo que marcó durante una práctica del Inter Miami

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Yassine Cheuko y Lionel Messi - EFE
Yassine Cheuko y Lionel Messi - EFE
En un video publicado en Instagram se aprecia el momento en el que Yassine Cheuko patea y anota el gol.

Yassine Cheuko, el guardaespaldas del futbolista Lionel Messi, se robó el show durante uno de los recientes entrenamientos del Inter Miami donde sorprendió con un golazo que anotó.

Y es que más allá de su labor habitual y sus entrenamientos extremos con los que acostumbra a descrestar a sus seguidores, el encargado de la seguridad del astro argentino demostró sus habilidades con la pelota en la cancha.

o

En un video publicado en Instagram se aprecia el momento en el que le tiran un balón a Cheuko a media altura y este remata con una media volea para clavar el balón en un ángulo y marcar el tanto. Además, se ve al exmilitar sorprendido y celebrando quitándose la camiseta para hacer todo tipo de piruetas.

La anotación del guardaespaldas rápidamente se ganó la atención de los internautas, quienes no dudaron en inundar la publicación con comentarios como “Por favor, únete al Manchester United” o “Yassine es una BESTIA”.

¿Quién es Yassine Cheuko?

Yassine Cheuko se convirtió en una figura importante desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, convirtiéndose en la sombra del astro argentino.

De acuerdo con informes de la prensa especializada en deportes, Cheuko nació en California (Estados Unidos), pero tiene raíces musulmanas.

o

En cuanto a su formación, se dice que sirvió al Ejército y combatió en Irak y en Medio Oriente, donde logró obtener una amplia experiencia en combate y de defensa personal, habilidades que ha puesto en práctica para defender al capitán de la Selección de Argentina.

Actualmente, Yassine Cheuko practica varios deportes como boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas.

En varias ocasiones, al exmilitar se le ha visto reaccionar de manera rápida ante posibles amenazas que enfrenta Messi, incluso en la cancha hasta donde llegan algunos fanáticos en busca de un abrazo o una fotografía con su idilio.

Temas relacionados:

Leonel Messi

Gol

Inter de Miami

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En Venezuela todos son vulnerables": denuncian la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Análisis sobre las razones de la crisis política en Perú y los retos que enfrenta el nuevo presidente José Jerí

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Tuve que abandonar mi país y cumplir una condena injusta por defender la libertad de expresión": Luis Robles Elizastigui, disidente cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Más de Deportes

Ver más
Modificar el calendario de los Mundiales propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Mundial de Fútbol

Modificar el calendario de los Mundiales, la nueva propuesta que se estaría estudiando desde la FIFA

Carlos 'El Pibe' Valderrama | Foto: EFE
Carlos Valderrama

‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y aseguró que ve a Colombia en la final del Mundial de 2026: “ya es hora”

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Kylian Mbappé

La polémica comparación que hizo Kylian Mbappé sobre su vida en Madrid con la que tenía en París: “estoy más tranquilo allí”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Maluma | Foto: AFP
Maluma

Maluma hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en cantar en el Empire State de Nueva York

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Si no hay medidas y acciones reales, vamos a seguir teniendo nuevas muertes": familiar de preso político en Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Ministro de Defensa del régimen de Venezuela anuncia ejercicios militares con buques y cazas en el Caribe

Caimán del Orinoco, Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Este es el animal colombo-venezolano está en peligro de extinción; quedan menos de 100 ejemplares silvestres

Medellín - Foto Canva
Medellín

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Modificar el calendario de los Mundiales propuesta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Mundial de Fútbol

Modificar el calendario de los Mundiales, la nueva propuesta que se estaría estudiando desde la FIFA

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Casa Blanca

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump para tratar temas relacionados con la guerra entre Ucrania y Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda