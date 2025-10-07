Messi se queda sin socios: tras el anuncio de Busquets, ahora Jordi Alba hace oficial su retiro del fútbol

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi, anunció este martes su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la liga norteamericana (MLS) con el Inter Miami.

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 17 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Liga de Campeones de Europa en 2015.

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", dijo el marcador de punta en un emotivo video en Instagram.

"Jordi ha sido una incorporación excepcional para el Inter Miami y uno de los jugadores más destacados de la Major League Soccer durante estas dos temporadas", destacó en un comunicado Jorge Mas, dueño del equipo floridano.

El anuncio de su partida es un nuevo baldado de agua fría para Las Garzas, luego de que otro español, el extraordinario mediocentro defensivo Sergio Busquets, avisara a finales de septiembre que colgará las botas al término de la actual campaña de la MLS.

Busi fue el primero de los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran Messi y el uruguayo Luis Suárez, en poner una fecha de despedida.

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela del Diez.

El mundo del fútbol está pendiente del esperado anuncio de renovación del astro argentino, que podría extender su contrato más allá de 2026.

Suárez, de su lado, termina su contrato en diciembre y un mes atrás se mostró abierto a alargar su estancia en la capital latina de Estados Unidos.

En su último baile juntos, el cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami tiene todavía por delante dos partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

De corta estatura (1,70 metros) pero gran despliegue físico, Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barça, club en el que se formó y al que defendió entre 2012 y 2023.

Ambos marcaron numerosos goles con la misma receta: pared, pase a la raya, pase de la muerte y tanto del 10.