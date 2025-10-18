“Esperaban que perdiéramos para caernos encima”: futbolista de la selección Colombia estalló ante las críticas por la derrota en la semifinal del Mundial Sub-20

Este sábado, la selección Colombia Sub-20 se enfrenta a Francia para intentar quedarse con el tercer puesto del Mundial que se disputa en Chile.

Sin embargo, el descontento por la derrota ante Argentina en la semifinal ha generado que los jugadores y el cuerpo técnico sean blanco de fuertes críticas.

Por esto, una de las jóvenes figuras del conjunto cafetero fue contundente y se fue contra los detractores que no han parado de criticarlos.

El futbolista Simón García atendió a los medios de comunicación en la previa al partido que tendrá que enfrentar este sábado ante Francia.

El mediocampista no se guardó nada y aseguró que hay muchas personas que esperan a que la selección pierda para criticar.

García estalló y dijo: “En Colombia lastimosamente mucha gente apoya y otras espera que la Selección pierda para caernos encima”.

Y comparó el apoyo que tiene el seleccionado argentino, incluso cuando pierde, con el que recibe el equipo cafetero.

“En Argentina así el equipo pierda, el mundo los apoya. Desde lo futbolístico respondemos, pero el resultado no se dio, es un punto a resaltar que no podemos esperar que la Selección pierda para caer encima y decir que eso era lo que iba a pasar”, comentó.

El futbolista de Atlético Nacional también reiteró que, aunque no es el final que querían, deben darle un buen cierre al Mundial.

“Tenemos que terminar bien, pensar en el partido ante Francia. Lastimosamente no estamos en la instancia que queríamos pero estoy orgulloso de todos, mis compañeros y cuerpo técnico”, puntualizó.

García añadió que el equipo dio todo en el campo de juego y ahora les queda pelear “por el podio” contra Francia.

Además, hizo énfasis en que todo sirve para mejorar y aprender: “No queríamos esto, todo el mundo sabe que el grupo se sintió golpeado por el resultado. Queríamos entregarle el título al país”.