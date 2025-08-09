Esta fue la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas de Béisbol: "Soy consciente de la magnitud"

Este sábado 9 de agosto, Jen Pawol hizo historia en el mundo deportivo al convertirse en la primera mujer en arbitrar en la liga estadounidense de béisbol (MLB), al ocuparse de la primera base durante un partido entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

Pawol, de 48 años de edad, logró este importante hito en el Truist Park de Atlanta durante el primer partido de una doble jornada, después de obtener su ascenso esta semana y tras actuar como referí en más de 1.200 partidos de ligas menores.

VEA TAMBIÉN Venezuela será sede de la Serie del Caribe de béisbol: fecha y ciudad que albergará el torneo o

Antes del encuentro de las Grandes Ligas de Béisbol, la árbitra señaló: "Soy consciente de la importancia. Soy consciente de la magnitud". Además dijo sentirse a gusto con su trabajo: "En cuanto empecé a arbitrar, pensé: 'Esto es lo mío'".

La mujer estaba lista para impartir justicia en tercera base más tarde en el segundo partido de la doble jornada este sábado, antes de ser la jueza detrás del plato en el juego del domingo.

La llegada de una árbitra a las Grandes Ligas ocurre 28 años después de que Violet Palmer hiciera historia en octubre de 1997 al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la NBA.

"No puedo explicarlo. Lo llevo en los genes. Ser árbitro profesional es una carrera viable, tanto para hombres como para mujeres, niñas y niños", aseguró Pawol. "Puedo ganarme la vida con ello y me apasiona. Solo tengo que trabajar más duro cada día y mejorar antes de mañana".

VEA TAMBIÉN Expelotero que jugó para Caracas y Magallanes se convierte en el nuevo venezolano que es exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino o

Así como estas mujeres, otras han hecho historia en otros deportes, como Shannon Eastin, quien se convirtió en la primera de su género en impartir justicia en la NFL en septiembre de 2012, cuando fue contratada como sustituta durante un conflicto contractual que dejó sin trabajo a los árbitros habituales del fútbol americano.

Tres años después, Sarah Thomas se convirtió en la primera mujer árbitro a tiempo completo de la NFL. Además, en 2024, dos mujeres formaron parte del equipo arbitral en un mismo partido.

En el ámbito internacional, la francesa Stéphanie Frappart también hizo historia al convertirse en la primera mujer en pitar un partido del Mundial de Fútbol en Catar 2022. Dirigió el encuentro entre Alemania y Costa Rica, correspondiente a la fase de grupos.