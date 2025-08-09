NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Sábado, 09 de agosto de 2025
Deportes

Esta fue la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas de Béisbol: "Soy consciente de la magnitud"

agosto 9, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Jen Pawol - AFP
Jen Pawol - AFP
La jueza logró el importante hito en el Truist Park de Atlanta.

Este sábado 9 de agosto, Jen Pawol hizo historia en el mundo deportivo al convertirse en la primera mujer en arbitrar en la liga estadounidense de béisbol (MLB), al ocuparse de la primera base durante un partido entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

Pawol, de 48 años de edad, logró este importante hito en el Truist Park de Atlanta durante el primer partido de una doble jornada, después de obtener su ascenso esta semana y tras actuar como referí en más de 1.200 partidos de ligas menores.

o

Antes del encuentro de las Grandes Ligas de Béisbol, la árbitra señaló: "Soy consciente de la importancia. Soy consciente de la magnitud". Además dijo sentirse a gusto con su trabajo: "En cuanto empecé a arbitrar, pensé: 'Esto es lo mío'".

La mujer estaba lista para impartir justicia en tercera base más tarde en el segundo partido de la doble jornada este sábado, antes de ser la jueza detrás del plato en el juego del domingo.

La llegada de una árbitra a las Grandes Ligas ocurre 28 años después de que Violet Palmer hiciera historia en octubre de 1997 al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la NBA.

"No puedo explicarlo. Lo llevo en los genes. Ser árbitro profesional es una carrera viable, tanto para hombres como para mujeres, niñas y niños", aseguró Pawol. "Puedo ganarme la vida con ello y me apasiona. Solo tengo que trabajar más duro cada día y mejorar antes de mañana".

o

Así como estas mujeres, otras han hecho historia en otros deportes, como Shannon Eastin, quien se convirtió en la primera de su género en impartir justicia en la NFL en septiembre de 2012, cuando fue contratada como sustituta durante un conflicto contractual que dejó sin trabajo a los árbitros habituales del fútbol americano.

Tres años después, Sarah Thomas se convirtió en la primera mujer árbitro a tiempo completo de la NFL. Además, en 2024, dos mujeres formaron parte del equipo arbitral en un mismo partido.

En el ámbito internacional, la francesa Stéphanie Frappart también hizo historia al convertirse en la primera mujer en pitar un partido del Mundial de Fútbol en Catar 2022. Dirigió el encuentro entre Alemania y Costa Rica, correspondiente a la fase de grupos.

Temas relacionados:

Deportes

Béisbol

Juez

Estados Unidos

Grandes Ligas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

'Bibas, asesinados por ser judíos', el documental que narra la trágica historia de la familia de origen argentino asesinada por Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Deportes

Ver más
Brasil femenino / FOTO: EFE
Copa América Femenina

Gracias guerreras: Colombia no pudo vencer a Brasil en los tiros penalti y perdió la final de la Copa América

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Campeón del mundo criticó el comportamiento de Lamine Yamal fuera del campo de juego: “no puedo ni verlo”

Xabi Alonso y Luis Enrique | Foto: AFP
Luis Enrique

Luis Enrique defendió a Xabi Alonso de las críticas por la derrota del Real Madrid ante el PSG: “no ha tenido tiempo para poder entrenar”

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
José Adolfo "Fito" Macías - Foto EFE
Fito

"La extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos es un trofeo político": Fernando Carrión, profesor emérito Flacso Ecuador

.
María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre lectura de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe: "La verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro"

Rusia Venezuela

¿Qué es la estación del sistema de navegación ruso GLONASS inaugurada en el centro de Venezuela?

Brasil femenino / FOTO: EFE
Copa América Femenina

Gracias guerreras: Colombia no pudo vencer a Brasil en los tiros penalti y perdió la final de la Copa América

Foto: Servicio Geológico de Estados Unidos
Rusia

Se degradan las alertas por tsunami tras el terremoto de magnitud 8,8 en Rusia; persisten advertencias en países como Chile

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Campeón del mundo criticó el comportamiento de Lamine Yamal fuera del campo de juego: “no puedo ni verlo”

Oso | Foto: EFE
Japón

Una mujer resultó herida tras presunto ataque de un oso en un hogar de personas discapacitadas al norte de Japón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano