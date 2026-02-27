"360.000 barriles están en el tanquero a mi izquierda": Trump muestra en Texas el petrolero incautado al régimen madurista y anuncia que EE. UU. refinará petróleo de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció en Texas, a donde viajó para recibir un informe energético este viernes, que Estados Unidos refinará petróleo venezolano para beneficio también del país sudamericano, en un pronunciamiento en el que mostró el petrolero que las fuerzas de su país incautaron al régimen madurista.

"En beneficio de ambas naciones, vamos a refinar su petróleo aquí mismo, en Estados Unidos, aquí mismo, en Texas, y luego lo exportaremos a todo el mundo. Nos quedaremos con una parte para nosotros. Les daremos una parte y ellos ganarán más dinero que nunca", dijo Trump.

El mandatario se refirió además al proceso que su Gobierno está implementando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y el papel que está jugando el petróleo.

"Les ayudaremos a reconstruir su país, que quedó devastado. Lo reconstruiremos y nosotros también nos beneficiaremos. Así es como debe ser. Va a ser fantástico", expresó Trump, quien se mostró entusiasmado por el rumbo que está tomando su relación con Delcy Rodríguez, a cargo del régimen desde el operativo en Caracas.

"Con nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, vamos a hacer muchas otras cosas. Vamos a hacer muchas cosas. Tenemos una excelente relación ¿Alguien ha sido testigo alguna vez de algo tan hermoso, tan decisivo y popular entre el pueblo de Venezuela? Fue muy popular. De hecho, 360.000 barriles están en el tanquero a mi izquierda. Es uno muy bonito", dijo mientras miraba el petrolero.

"A nivel nacional, las exportaciones de gas natural licuado han aumentado un 37%. Piénsenlo. En el último año, el nivel más alto en la historia de Estados Unidos y sigue subiendo mucho. Las exportaciones de petróleo crudo han aumentado en cientos de miles de barriles al día en Venezuela, piénsenlo, 80 millones", agregó Trump.

En su Discurso del Estado de la Unión, Trump ya se había jactado acerca de los 80 millones de que Estados Unidos ha recibido de su "nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo", cifra que recalcó durante su pronunciamiento en Texas.

"Hasta ahora, solo hemos empezado. Ochenta millones de barriles de combustible. Piensa en ochenta millones de barriles de petróleo. Piensa en lo que eso significa. Piensa en un estadio con 80.000 personas. Ahora, di, ochenta millones. Eso es lo que hemos tomado. Y es genial para Venezuela, y es genial para nosotros, mucho de eso, mucho de eso viene aquí", precisó.