"Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad": Marcelo Gallardo fue autocrítico en su renovación con River Plate

En medio de una rueda de prensa, el nuevo presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, ratificó a Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto Millonario hasta finales del 2026. Un espacio en el que el técnico aprovechó para referirse a su continuidad en el club y sobre la actual situación del equipo de Belgrano, que no vive su mejor presente.

“Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad, conocemos cuál es la realidad deportiva y que los objetivos de este año no fueron como hubiéramos querido que salgan”, indicó el ‘Muñeco’, como también se le conoce al estratega, quien agradeció al nuevo dirigente del club la confianza depositada aún en los momentos más críticos del conjunto de la Banda Cruzada.

Pero esto no fue todo; el entrenador también les hizo frente a sus detractores, especialmente a todos aquellos que pedían su salida de la dirección técnica tras no alcanzar los objetivos propuestos durante este 2025, pues el equipo Millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina.

“No voy a salir corriendo por un mal año deportivo; el que pensaba o especulaba eso, no entiende nada y no me conoce, no sabe lo que quiero a este club. No había especulación de nuestra parte, venía de los demás”, expresó Gallardo.

Asimismo, el ‘Muñeco’ dejó claro que confía en que el equipo se va a recuperar del mal momento que atraviesa a nivel futbolístico: “Estoy seguro de que voy a volver a ganar, vamos a volver a ganar”.

En cuanto al primer desafío que afrontará tras su renovación el próximo domingo 9 de noviembre, día en el que River Plate se enfrentará a Boca Juniors, uno de sus máximos rivales en el futbol argentino, indicó que este puede ser el inicio de un nuevo comienzo.

“Siempre tenemos la oportunidad de volver a ser y este es un partido bueno para eso”, manifestó Marcelo Gallardo frente al juego por la fecha 15 del Torneo Clausura, el cual será fundamental en las aspiraciones del conjunto de la Banda Cruzada que anhela hacerse un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.