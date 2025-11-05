NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Marcelo Gallardo renovó contrato con River Plate hasta finales de 2026 - Foto: EFE
Marcelo Gallardo renovó contrato con River Plate hasta finales de 2026 - Foto: EFE
River Plate

"Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad": Marcelo Gallardo fue autocrítico en su renovación con River Plate

noviembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
El ‘Muñeco’, como también se le conoce al técnico del equipo de la Banda Cruzada, extendió su vínculo por un año más con el club.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En medio de una rueda de prensa, el nuevo presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, ratificó a Marcelo Gallardo como entrenador del conjunto Millonario hasta finales del 2026. Un espacio en el que el técnico aprovechó para referirse a su continuidad en el club y sobre la actual situación del equipo de Belgrano, que no vive su mejor presente.

“Estamos en un momento malo y no estamos ajenos a la realidad, conocemos cuál es la realidad deportiva y que los objetivos de este año no fueron como hubiéramos querido que salgan”, indicó el ‘Muñeco’, como también se le conoce al estratega, quien agradeció al nuevo dirigente del club la confianza depositada aún en los momentos más críticos del conjunto de la Banda Cruzada.

o

Pero esto no fue todo; el entrenador también les hizo frente a sus detractores, especialmente a todos aquellos que pedían su salida de la dirección técnica tras no alcanzar los objetivos propuestos durante este 2025, pues el equipo Millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina.

“No voy a salir corriendo por un mal año deportivo; el que pensaba o especulaba eso, no entiende nada y no me conoce, no sabe lo que quiero a este club. No había especulación de nuestra parte, venía de los demás”, expresó Gallardo.

Asimismo, el ‘Muñeco’ dejó claro que confía en que el equipo se va a recuperar del mal momento que atraviesa a nivel futbolístico: “Estoy seguro de que voy a volver a ganar, vamos a volver a ganar”.

En cuanto al primer desafío que afrontará tras su renovación el próximo domingo 9 de noviembre, día en el que River Plate se enfrentará a Boca Juniors, uno de sus máximos rivales en el futbol argentino, indicó que este puede ser el inicio de un nuevo comienzo.

o

“Siempre tenemos la oportunidad de volver a ser y este es un partido bueno para eso”, manifestó Marcelo Gallardo frente al juego por la fecha 15 del Torneo Clausura, el cual será fundamental en las aspiraciones del conjunto de la Banda Cruzada que anhela hacerse un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Temas relacionados:

River Plate

Fútbol argentino

Renovación

Boca Juniors

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Trionda 2026/ Mundial Catar 2022 - Fotos EFE
Mundial 2026

"Una locura": comparan precios de entradas del Mundial 2026 con el de 2022 y la diferencia desata la ira de los aficionados

Selección venezolana de fútbol (EFE)
La Vinotinto

Pese a no clasificar al Mundial, la Vinotinto estrena camiseta con curioso diseño y una lluvia de críticas

Messi | Foto: AFP
Messi

Messi se quedó con la Bota de Oro 2025 de la MLS tras anotar un triplete en la goleada del Inter Miami ante el Nashville

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

"El despliegue enorme de Estados Unidos en el Caribe no es por nada, o actúan o se van": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Trionda 2026/ Mundial Catar 2022 - Fotos EFE
Mundial 2026

"Una locura": comparan precios de entradas del Mundial 2026 con el de 2022 y la diferencia desata la ira de los aficionados

Sismo (Canva)
Sismos

Nuevo terremoto de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana ganadora del Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Iván Cepeda | Foto EFE
Política

Iván Cepeda alerta que una intervención militar de EE. UU. podría transformar a América Latina en una “zona de guerra”

Bre-B - Foto X: @BancoRepublica/ Gustavo Petro - Foto EFE
Finanzas

Revelan enormes cifras del despliegue del sistema Bre-B en Colombia en medio de polémica por posible impuesto del Gobierno Petro

Papa León XIV - AFP
Papa León XIV

Papa León XIV desata aplausos de venezolanos en el Aula Pablo VI con motivo de la canonización de sus primeros santos: "Sepan reconocerse como hijos y hermanos de una misma patria"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda