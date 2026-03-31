NTN24
Martes, 31 de marzo de 2026
Martes, 31 de marzo de 2026
Irak

"Están pasando muchas cosas en Oriente Medio; si piensan demasiado en ello, les va a afectar psicológicamente": DT de Irak sobre sus jugadores previo al partido de repechaje contra Bolivia

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El seleccionador de Irak, Graham Arnold, participa en un entrenamiento - Foto: EFE
El seleccionador de Irak, Graham Arnold, participa en un entrenamiento - Foto: EFE
El vencedor de este duelo avanzará al Grupo I del Mundial, junto a Francia, Senegal y Noruega.

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, afirmó que busca aislar a sus jugadores de las noticias relacionadas con la guerra en Oriente Medio mientras se preparan para el encuentro de este martes frente a Bolivia en México, un duelo clave por un lugar en el Mundial de 2026.

o

El equipo, compuesto en parte por futbolistas que juegan en Irak, ha tenido que entrenar y desplazarse en medio de la incertidumbre provocada por el conflicto en la región.

Su llegada a México se produjo tras un largo y agotador viaje que incluyó un trayecto por tierra hasta Jordania.

o

A pesar de estas dificultades, Arnold mantiene su enfoque en evitar que las circunstancias afecten el rendimiento del grupo en su objetivo de clasificar a una segunda Copa del Mundo.

"Están pasando muchísimas cosas en Oriente Medio; si piensan demasiado en ello, les va a afectar psicológicamente", expresó el DT de Irak.

Además, el estratega mencionó: “Representar a 46 millones de personas es algo incomparable... En Irak hay una obsesión con el fútbol, es el deporte nacional".

"Ellos saben lo que tienen que hacer por su país. Estos últimos 20 días han sido muy difíciles para ellos, pero ahora están tranquilos", añadió.

El enfrentamiento entre Irak y Bolivia se jugará en Monterrey este martes 31 de marzo a las 10:00 p.m. (hora Colombia).

o

El vencedor avanzará al Grupo I del Mundial, junto a Francia, Senegal y Noruega, en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Temas relacionados:

Irak

Selección

Fútbol

Bolivia

Repechaje al Mundial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Está durmiendo en el suelo porque el colchón que le dieron está lleno de insectos": denuncian situación deplorable de menor de edad preso del régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Selección Argentina (EFE)
Mundial 2026

Argentina se queda sin una de sus estrellas para el Mundial: sufrió grave lesión en un entrenamiento y se perderá la cita orbital

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace y la Selección Colombia - Foto: AFP
Daniel Muñoz

Se conoce cuánto tiempo estará ausente de las canchas Daniel Muñoz tras su lesión de hombro

Luis Suárez - Foto EFE
Luis Suárez

¿'Periodicazo' a Luis Suárez? La reacción de Juan Daniel Oviedo al gol errado por el delantero de la selección Colombia que le daba la victoria parcial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Argentina (EFE)
Mundial 2026

Argentina se queda sin una de sus estrellas para el Mundial: sufrió grave lesión en un entrenamiento y se perderá la cita orbital

Kevin Andrade, preso político venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela protestando
Presos políticos

Madre de Kevin Andrade, detenido por el régimen venezolano cuando buscaba trabajo, revela detalles del día del secuestro

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a militares colaboradores de la dictadura - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Se está burlando Delcy Rodríguez de Donald Trump? Saca al prófugo Vladimir Padrino y nombra al torturador Gustavo González: estos son sus prontuarios

El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

"Existe una manera de conseguir nuestros objetivos en cuestión de semanas no de meses": Marco Rubio sobre ataques en Irán

Cumbre "Escudo de las Américas".
Donald Trump

En medio de cumbre "Escudo de las Américas", Trump anuncia nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental

Titanic, foto de referencia - Foto: EFE
Titanic

Así fue grabada la escena más famosa de la película ‘Titanic’: "Estábamos agotados"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre