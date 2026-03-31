"Están pasando muchas cosas en Oriente Medio; si piensan demasiado en ello, les va a afectar psicológicamente": DT de Irak sobre sus jugadores previo al partido de repechaje contra Bolivia

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, afirmó que busca aislar a sus jugadores de las noticias relacionadas con la guerra en Oriente Medio mientras se preparan para el encuentro de este martes frente a Bolivia en México, un duelo clave por un lugar en el Mundial de 2026.

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El equipo, compuesto en parte por futbolistas que juegan en Irak, ha tenido que entrenar y desplazarse en medio de la incertidumbre provocada por el conflicto en la región.

Su llegada a México se produjo tras un largo y agotador viaje que incluyó un trayecto por tierra hasta Jordania.

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A pesar de estas dificultades, Arnold mantiene su enfoque en evitar que las circunstancias afecten el rendimiento del grupo en su objetivo de clasificar a una segunda Copa del Mundo.

"Están pasando muchísimas cosas en Oriente Medio; si piensan demasiado en ello, les va a afectar psicológicamente", expresó el DT de Irak.

Además, el estratega mencionó: “Representar a 46 millones de personas es algo incomparable... En Irak hay una obsesión con el fútbol, es el deporte nacional".

"Ellos saben lo que tienen que hacer por su país. Estos últimos 20 días han sido muy difíciles para ellos, pero ahora están tranquilos", añadió.

El enfrentamiento entre Irak y Bolivia se jugará en Monterrey este martes 31 de marzo a las 10:00 p.m. (hora Colombia).

El vencedor avanzará al Grupo I del Mundial, junto a Francia, Senegal y Noruega, en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.