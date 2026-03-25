Óscar Villegas, DT de Bolivia, le quita presión al duelo de repechaje frente a Surinam: "No es el partido de nuestras vidas"

El director técnico de Bolivia, Óscar Villegas, consideró que el partido del jueves contra Surinam, por las semifinales del repechaje intercontinental para el Mundial de Norteamérica 2026, no es el juego de sus vidas, aunque reconoció la importancia para 'la Verde'.

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"Nosotros no necesariamente decimos que es (el partido) de la vida, pero sabemos que la gente lo considera así", sostuvo Villegas en rueda de prensa en Monterrey.

"Ya estamos acostumbrados. Cuando enfrentamos a Brasil en la eliminatoria se decía que ése era el partido de nuestras vidas. Lo hemos hecho bien y ahora estamos acá", acotó el estratega.

Villegas, en ese sentido, habló de la responsabilidad de vencer el jueves a Surinam para luego, el martes, buscar ante Irak el regreso a la Copa Mundial de la FIFA, tras su última participación en Estados Unidos 1994.

"Es cierto que hace treinta y tantos años no vamos al Mundial, pero ponerle más carga al equipo no hace falta", remarcó Villegas.

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El partido contra Surinam "es para ganarlo, por supuesto, pero quiero que los jugadores lo jueguen con alegría y disfruten el momento", resaltó el entrenador.

Ante la postura del seleccionador de Surinam, Henk Ten Cate, quien consideró estar en desventaja ante Bolivia por tener menos tiempo de trabajo con su plantel, Villegas calificó esa declaración como "estrategias".

Si bien Ten Cate mostró su malestar por jugar el jueves por la tarde a más de treinta grados de temperatura, el entrenador de 'la Verde' apuntó que "la mayoría" de sus futbolistas "están acostumbrados al clima porque juegan en el llano (boliviano)".

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El partido entre Bolivia y Surinam, correspondiente a la semifinal del repechaje intercontinental para el Mundial 2026, se juega este jueves 26 de marzo.