NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Bolivia

Óscar Villegas, DT de Bolivia, le quita presión al duelo de repechaje frente a Surinam: "No es el partido de nuestras vidas"

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Escudo de la Selección de Bolivia / Óscar Villegas, DT de la Selección de Bolivia / Escudo de la Selección de Surinam - Fotos: X
Escudo de la Selección de Bolivia / Óscar Villegas, DT de la Selección de Bolivia / Escudo de la Selección de Surinam - Fotos: X
El partido entre Bolivia y Surinam, correspondiente a la semifinal del repechaje intercontinental para el Mundial 2026, se juega este jueves 26 de marzo.

El director técnico de Bolivia, Óscar Villegas, consideró que el partido del jueves contra Surinam, por las semifinales del repechaje intercontinental para el Mundial de Norteamérica 2026, no es el juego de sus vidas, aunque reconoció la importancia para 'la Verde'.

o

"Nosotros no necesariamente decimos que es (el partido) de la vida, pero sabemos que la gente lo considera así", sostuvo Villegas en rueda de prensa en Monterrey.

"Ya estamos acostumbrados. Cuando enfrentamos a Brasil en la eliminatoria se decía que ése era el partido de nuestras vidas. Lo hemos hecho bien y ahora estamos acá", acotó el estratega.

Villegas, en ese sentido, habló de la responsabilidad de vencer el jueves a Surinam para luego, el martes, buscar ante Irak el regreso a la Copa Mundial de la FIFA, tras su última participación en Estados Unidos 1994.

"Es cierto que hace treinta y tantos años no vamos al Mundial, pero ponerle más carga al equipo no hace falta", remarcó Villegas.

o

El partido contra Surinam "es para ganarlo, por supuesto, pero quiero que los jugadores lo jueguen con alegría y disfruten el momento", resaltó el entrenador.

Ante la postura del seleccionador de Surinam, Henk Ten Cate, quien consideró estar en desventaja ante Bolivia por tener menos tiempo de trabajo con su plantel, Villegas calificó esa declaración como "estrategias".

Si bien Ten Cate mostró su malestar por jugar el jueves por la tarde a más de treinta grados de temperatura, el entrenador de 'la Verde' apuntó que "la mayoría" de sus futbolistas "están acostumbrados al clima porque juegan en el llano (boliviano)".

o

El partido entre Bolivia y Surinam, correspondiente a la semifinal del repechaje intercontinental para el Mundial 2026, se juega este jueves 26 de marzo.

Temas relacionados:

Bolivia

Surinam

Repechaje al Mundial

Mundial

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conoce video del interior del avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia segundos antes de la tragedia que dejó decenas de muertos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Él tiene un instrumento con el que hoy hace violencia, su teléfono": Miguel Uribe Londoño señala a Petro de hostigamiento verbal antes del asesinato de su hijo

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Regimen chavista

En medio de cuestionamientos de la comunidad venezolana, Delcy Rodríguez participa en cumbre de empresarios en Miami: "es preocupante ver cómo se sigue legitimando el régimen"

El ayatolá Alí Jamenei y Nicolás Maduro
DEA

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos envió al régimen de Irán un plan de 15 puntos para poner fin al conflicto en Oriente Medio

Donald Trump y el régimen de Irán | Fotos EFE / Canva
Ataque al régimen de Irán

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Lamar Odom | Foto: EFE
NBA

Exjugador con paso por los Lakers y exposo de Khloe Kardashian afirma que estaría en el Salón de la Fama de la NBA de no ser por sus adicciones: "Estás hablando con un verdadero drogadicto"

Mohamed Salah | Foto: EFE
Mohamed Salah

Con emotivo video, Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool: "Por todos ustedes nunca caminaré solo"

Estadio del Clásico Mundial de Béisbol / Miguel Cabrera, expelotero venezolano - Fotos: EFE / Instagram
Miguel Cabrera

"Me odian": Miguel Cabrera se pronuncia luego de que fanáticos venezolanos le gritaran "chavista" en partido del Clásico Mundial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro Urrego - AFP
Gustavo Petro

"Están bombardeándonos del Ecuador y no son grupos armados": denuncia el presidente Petro y pide intervención de Trump

Juanita Molina en On The Road
On the Road

Juanita Molina habla de su carrera y de lo que significó "ser la hija de Betty": "Jamás me imaginé ser la hija de Betty y Don Armando"

Justicia/ Bandera de Colombia - Foto Canva
Corte Suprema de Justicia

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia explica qué es lo que necesita el país para tener "un equilibrio"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump sobre operaciones militares contra el régimen de Irán: "Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá"

Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto

Aviones de combate de la Fuerza Aérea iraní | Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Irán no tiene una fuerza aérea, lo que tiene es una cantidad de aviones de combate viejísimos": experto sobre capacidad de respuesta del régimen tras ataques de EE. UU. e Israel

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Gustavo Petro, preidente de Colombia - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump habló nuevamente por teléfono con Gustavo Petro y se disculpó por no invitarlo a la cumbre del Escudo de las Américas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre