El presidente Petro propuso la convocatoria de elecciones en Venezuela en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en un mensaje en su cuenta en X la convocatoria de unas nuevas elecciones en Venezuela, en momentos en que Estados Unidos ha aumentado la presión contra el régimen de Nicolás Maduro con un fuerte despliegue militar en El Caribe.

“Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EE. UU., ni bajo los tratados internacionales”, indicó inicialmente Petro.

Ante esto, la propuesta del presidente de Colombia fue: “El camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes”.

Según Petro, esta idea debería ser considerada tanto por el Nicolás Maduro como por la líder venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, ya que podría ser un camino hacia la “solución pacífica y soberana del pueblo venezolano”.

La iniciativa de Gustavo Petro se suma a la de su homólogo de Brasil, quien hace unos días se ofreció para intermediar en un diálogo entre estas dos naciones.

"Yo le planteé (a Trump) el tema de Venezuela, dije que, por lo que leo en la prensa, la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela", indicó Luiz Inácio Lula da Silva.

Estados Unidos, además del despliegue en aguas internacionales, ha atacado a varias presuntas narcolanchas tanto en el Caribe como en el Pacífico.

VEA TAMBIÉN Milei calificó a Maduro como "la peor cloaca del planeta Tierra" y se refirió al fraude electoral en comicios en Venezuela de 2024 o

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.