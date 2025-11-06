NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

El presidente Petro propuso la convocatoria de elecciones en Venezuela en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

noviembre 6, 2025
Por: Natalya Baquero González
Petro propone nuevas elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Petro propone nuevas elecciones en Venezuela - Foto: EFE
El presidente de Colombia considera que esta alternativa sería una solución “pacífica” para los venezolanos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en un mensaje en su cuenta en X la convocatoria de unas nuevas elecciones en Venezuela, en momentos en que Estados Unidos ha aumentado la presión contra el régimen de Nicolás Maduro con un fuerte despliegue militar en El Caribe.

“Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EE. UU., ni bajo los tratados internacionales”, indicó inicialmente Petro.

o

Ante esto, la propuesta del presidente de Colombia fue: “El camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes”.

Según Petro, esta idea debería ser considerada tanto por el Nicolás Maduro como por la líder venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, ya que podría ser un camino hacia la “solución pacífica y soberana del pueblo venezolano”.

La iniciativa de Gustavo Petro se suma a la de su homólogo de Brasil, quien hace unos días se ofreció para intermediar en un diálogo entre estas dos naciones.

"Yo le planteé (a Trump) el tema de Venezuela, dije que, por lo que leo en la prensa, la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela", indicó Luiz Inácio Lula da Silva.

Estados Unidos, además del despliegue en aguas internacionales, ha atacado a varias presuntas narcolanchas tanto en el Caribe como en el Pacífico.

o

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Migrantes

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Migrantes

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

“EE. UU. sabe dónde duerme y dónde desayuna Maduro, sus días están contados”: analista republicano

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

Foto: AFP
Brasil

Más de 2 millones de dólares en armas fueron incautadas en mortal operativo policial en Río de Janeiro: encontraron fusiles de Venezuela y Rusia

Richard Ríos | Foto: AFP
Richard Ríos

José Mourinho explicó de manera tajante la razón por la que el colombiano Richard Ríos no hizo parte del último partido del Benfica

Actor Jesse Eisenberg | Foto: EFE
Actor

Actor Jesse Eisenberg reveló que donará un riñón a un desconocido: “estoy muy emocionado de hacerlo”

Foto X: @USMC U.S. Marines
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. pide a militares desplegados en el Caribe cerca de las costas de Venezuela firmar un acuerdo de no divulgación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda