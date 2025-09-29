Este es el nombre que suena con más fuerza para ser el nuevo director técnico de James Rodríguez en el Club León

Tras la salida de Eduardo Berizzo de la dirección técnica de León luego de la derrota 2-0 frente a Juárez por la Liga MX, se conoció un nombre que suena con fuerza de quien podría asumir las riendas del equipo de James Rodríguez.

Pese a que no se ha hecho un anuncio oficial, la prensa mexicana indicó que uno de los opcionados es el técnico Ignacio Ambriz, quien ya dirigió a León entre 2018 y 2021, etapa en la que consiguió el título del Torneo Guardianes 2020.

“Nacho Ambriz habría reunido a todo su equipo para poder trabajar de nuevo en León. El cuerpo técnico que hizo volar a todos esos jugadores estará de regreso, veremos ahora cómo manejarán esta nueva etapa en la Fiera”, según la información publicada por la página especializada 'Territorio Esmeralda'.

Se espera que, en los próximos días, desde León den a conocer el nombre del técnico que llegará a dirigir al jugador colombiano.

Es de señalar que James Rodríguez regresó a la titularidad con Club León tras perderse el partido que enfrentaron las ‘Fieras’ el pasado fin de semana cuando cayeron ante Xolos de Tijuana 5-0.

El capitán de la selección Colombia volvió tras sufrir una lesión en el talón de Aquiles y su partido contra el Mazatlán ha dado de qué hablar.

Con asistencia y gol, el ‘10’ destacó en un partido en el que, pese a los esfuerzos, no le alcanzó al León para ganarle al Mazatlán.

El gol de Rodríguez llegó en el 45+2 desde los doce pasos luego de que el juez del encuentro cobró penal tras una falta cometida contra el colombiano Jaine Steven Barreiro.

Tan solo tres minutos después de abrir el marcador del encuentro, James demostró lo que puede hacer con su mágica zurda.

En el 45+5 cuando el balón parecía desbordarse para el saque de portería el futbolista de León Salvador Reyes logró hacer el centro que le cayó a James y sin pensarlo envió el balón para que Ismael Díaz cabeceara y pusiera el segundo del conjunto local.

“Tremendo remate”, “Magia, delicia, exquisita”, “Una asistencia que dejó a más de uno sin palabras”, “Tremendo el pase de James Rodríguez”, “Como con la mano”, son algunos de los comentarios de los aficionados en redes.

Sin embargo, aunque los locales iban arriba en el marcador, para el segundo tiempo el futbolista Ánderson Duarte anotó un doblete para empatar el partido.

Pese al empate, el desempaño del colombiano fue el más destacado de la noche siendo reconocido con un puntaje entre 9.5 y 10 en varios medios especializados.