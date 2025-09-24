NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
James Rodríguez

El regreso de la magia: con gol y asistencia James Rodríguez volvió a la titularidad del Club León

septiembre 24, 2025
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
El próximo partido del Club León será este viernes 26 de septiembre en condición de visitante contra Juárez en la fecha 11 de la Liga MX.

El futbolista colombiano James Rodríguez regresó a la titularidad con Club León tras perderse el partido que enfrentaron las ‘Fieras’ el pasado fin de semana cuando cayeron ante Xolos de Tijuana 5-0.

El capitán de la selección Colombia volvió tras sufrir una lesión en el talón de Aquiles y su partido contra el Mazatlán ha dado de qué hablar.

Con asistencia y gol, el ‘10’ destacó en un partido en el que, pese a los esfuerzos, no le alcanzó al León para ganarle al Mazatlán.

El gol de Rodríguez llegó en el 45+2 desde los doce pasos luego de que el juez del encuentro cobró penal tras una falta cometida contra el colombiano Jaine Steven Barreiro.

Tan solo tres minutos después de abrir el marcador del encuentro, James demostró lo que puede hacer con su mágica zurda.

o

En el 45+5 cuando el balón parecía desbordarse para el saque de portería el futbolista de León Salvador Reyes logró hacer el centro que le cayó a James y sin pensarlo envió el balón para que Ismael Díaz cabeceara y pusiera el segundo del conjunto local.

“Tremendo remate”, “Magia, delicia, exquisita”, “Una asistencia que dejó a más de uno sin palabras”, “Tremendo el pase de James Rodríguez”, “Como con la mano”, son algunos de los comentarios de los aficionados en redes.

Sin embargo, aunque los locales iban arriba en el marcador, para el segundo tiempo el futbolista Ánderson Duarte anotó un doblete para empatar el partido.

Pese al empate, el desempaño del colombiano fue el más destacado de la noche siendo reconocido con un puntuaje entre 9.5 y 10 en varios medios especializados.

Las ‘Fieras’ se encuentra en la décima posición con 12 puntos habiendo disputado 10 partidos de los cuales solo ha ganado 3, empatado 3 y ha perdido 4.

