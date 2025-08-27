James Rodríguez dejaría el Club León, pero continuaría su carrera deportiva en México, según la prensa mexicana

El también capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, quien a inicios de este 2025 se unió a las filas del Club León de México, podría dejar las filas de La Fiera para la próxima temporada, pues su contrato se encuentra a menos de cuatro meses por terminar y aún no hay intención de renovación.

Aunque el colombiano se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de los Esmeraldas, su continuidad en la institución se encuentra en duda y así lo dio a conocer hace algunos días el jugador, quien señaló que, desde la institución, aún no se le ha tocado el tema.

“Hasta ahora no han dicho nada, faltan cuatro meses (…) Si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, expresó James Rodríguez.

Frente a lo que sería el fin del vínculo del “10” colombiano con el Club León a finales del mes de diciembre, desde la prensa mexicana han comenzado a dar detalles sobre el futuro del volante en la Liga MX.

Varios medios de comunicación del país manito han señalado que el capitán de la selección Colombia podría ser compañero de su también compatriota Steffan Medina, quien milita en el Monterrey.

Según la información expresada por medios como TV Azteca Deportes, dio a conocer que “Rayados de, además de ofrecerle a James Rodríguez un mejor contrato que León de cara a la Copa Mundial de 2026, también podría juntarlo con una leyenda del Real Madrid (Sergio Ramos), con quien levantó varios títulos”.

Por su parte, el medio El Universal de México manifestó que el colombiano podría ser una de las primeras opciones para reforzar la mitad del campo del equipo de Nuevo León para la próxima temporada y teniendo en cuenta que el actual entrenador de esta escuadra buscaría un futbolista que permita brindarle dinamismo al equipo en la zona de ataque.

Por el momento son especulaciones, pues hasta la fecha no se han fijado precios de transferencia por el volante colombiano de 34 años, quien por ahora seguirá concentrado en las competencias y compromisos que debe afrontar con su actual equipo, el Club León.

Se espera que el “10” cafetero, quien en varias ocasiones ha oficiado como capitán de las Fieras, tenga acción este sábado 30 de agosto, día en que enfrentarán a Querétaro, en el juego válido por la séptima jornada de la Liga MX Apertura.

Un encuentro en el cual es importante que las Esmeraldas comiencen a sumar de tres si quieren aspirar a ser finalistas de la competencia, pues actualmente se encuentran en la casilla 9 con tan solo 7 puntos.