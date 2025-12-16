Este fue el gol ganador del Premio Puskás: lo marcó un sudamericano tras una chilena improbable desde media distancia

Una chilena anotada por el argentino Santiago Montiel en un partido del club Independiente de Avellaneda contra Independiente Rivadavia, en mayo de 2025, en un partido del campeonato argentino, recibió este martes el premio Puskás que reconoce al mejor gol del año.

"La verdad es que estoy muy feliz de haber sido reconocido con este premio", declaró el lateral izquierdo de 25 años, primo de Gonzalo Montiel, campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022.

El encargado de presentar el premio fue Arsene Wenger, el extécnico francés célebre por su dirección del Arsenal.

“Felicitaciones a Santiago Montiel por su increíble gol para el Club Atlético Independiente en la primera división de Argentina”, expresó Wenger tras anunciar al ganador del considerado como el premio más importante del año para un gol.

Entre tanto el premio Marta, que es la versión femenina del Puskás, fue para la mexicana Lizbeth Ovalle, "La Maga", autora de un golazo de escorpión con los colores de Tigres.

La actual futbolista del Orlando Pride, de la liga femenina norteamericana, anotó la diana contra Guadalajara el pasado mes de marzo, aprovechando un centro de la española Jenni Hermoso.

Los premiados fueron decididos por el voto de aficionados, de periodistas especializados y de los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales.

En el marco de la ceremonia The Best de la FIFA en Doha fue, a su vez, elegido el atacante francés del París Saint-Germain Ousmane Dembélé como el ganador del premio The Best que reconoce al mejor futbolista del año.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en septiembre en el sexto francés en levantar el Balón de Oro, tras haber conquistado la primera Liga de Campeones de Europa de la historia del PSG.

"Quisiera agradecer a mis compañeros de equipo. El trabajo paga sus frutos, ha sido un año fantástico para mí, tanto en lo individual como en lo colectivo", reaccionó Dembélé tras la ceremonia.

La entrega del galardón se celebró la víspera de la final de la Copa Intercontinental, entre el PSG y el Flamengo, que también se disputará en Catar.