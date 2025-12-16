FIFA anuncia nuevo nivel de precios para los partidos del Mundial luego de haber recibido fuertes críticas de los aficionados

La FIFA anunció este martes un pequeño número de entradas de 60 dólares en la "categoría de boletos especiales" con el objetivo de hacer más asequible la Copa Mundial del año que viene para los aficionados de las selecciones clasificadas.

El organismo rector del fútbol señaló que las entradas con descuento cubrirán los 104 partidos del torneo, incluida la final. Los boletos más económicos constituirán el 10% de las asignaciones de las Federaciones Miembros Participantes (FMP).

Las FMP, que representan a las selecciones nacionales competidoras y gestionan programas específicos de entradas para los aficionados, se encargarán del proceso de asignación de entradas.

También serán esas federaciones las que definirán sus propios criterios para dar prioridad a las entradas destinadas a los "aficionados más fieles" estrechamente vinculados a sus equipos nacionales.

"En total, el 50 % de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, boletos de grada asequible (40 %) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente", dijo la FIFA en un comunicado.

Los aficionados que lo solicitan a través de los programas de venta de entradas de las FMP y cuyos equipos no pasan a la fase eliminatoria no tendrán que pagar tasas administrativas por las solicitudes de reembolso.

El anuncio de la FIFA se produce en medio de un creciente señalamiento sobre el precio de las entradas de cara al torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

La semana pasada, Football Supporters Europe (FSE) acusó a la FIFA de imponer precios de entradas "exorbitantes" que podrían impedir a los aficionados asistir a cierto certamen.

VEA TAMBIÉN Este es el tiempo que durará la pausa de hidratación que la FIFA implementó para todos los partidos del Mundial de 2026 o

A pesar de las inconformidades, la FIFA informó que existe una gran demanda en el sorteo de la tercera fase de la venta, que comenzó el 11 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 13 de enero, impulsado por la publicación de los calendarios de los partidos, las sedes y los horarios.