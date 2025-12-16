NTN24
FIFA

FIFA anuncia nuevo nivel de precios para los partidos del Mundial luego de haber recibido fuertes críticas de los aficionados

diciembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trionda - Foto EFE/ Dinero - Foto de referencia Canva
Trionda - Foto EFE/ Dinero - Foto de referencia Canva
A pesar de las inconformidades con los precios publicados inicialmente, existe una gran demanda en el sorteo de la tercera fase de la venta.

La FIFA anunció este martes un pequeño número de entradas de 60 dólares en la "categoría de boletos especiales" con el objetivo de hacer más asequible la Copa Mundial del año que viene para los aficionados de las selecciones clasificadas.

El organismo rector del fútbol señaló que las entradas con descuento cubrirán los 104 partidos del torneo, incluida la final. Los boletos más económicos constituirán el 10% de las asignaciones de las Federaciones Miembros Participantes (FMP).

Las FMP, que representan a las selecciones nacionales competidoras y gestionan programas específicos de entradas para los aficionados, se encargarán del proceso de asignación de entradas.

También serán esas federaciones las que definirán sus propios criterios para dar prioridad a las entradas destinadas a los "aficionados más fieles" estrechamente vinculados a sus equipos nacionales.

"En total, el 50 % de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, boletos de grada asequible (40 %) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente", dijo la FIFA en un comunicado.

Los aficionados que lo solicitan a través de los programas de venta de entradas de las FMP y cuyos equipos no pasan a la fase eliminatoria no tendrán que pagar tasas administrativas por las solicitudes de reembolso.

El anuncio de la FIFA se produce en medio de un creciente señalamiento sobre el precio de las entradas de cara al torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

La semana pasada, Football Supporters Europe (FSE) acusó a la FIFA de imponer precios de entradas "exorbitantes" que podrían impedir a los aficionados asistir a cierto certamen.

A pesar de las inconformidades, la FIFA informó que existe una gran demanda en el sorteo de la tercera fase de la venta, que comenzó el 11 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 13 de enero, impulsado por la publicación de los calendarios de los partidos, las sedes y los horarios.

Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

