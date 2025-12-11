México impone aranceles a una docena de países incluido China y una nación sudamericana con poderosa economía

El Senado mexicano avaló el miércoles aumentar los aranceles a las importaciones de una docena de países con los que no tiene acuerdos comerciales, encabezados por China, con lo que el Congreso bicameral concluyó el trámite legislativo.

El proyecto, votado en medio de presiones comerciales de Estados Unidos, fue aprobado con 76 votos a favor y cinco en contra durante una sesión que se prolongó hasta la noche.

VEA TAMBIÉN Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU. o

Además de China, entre los países afectados destacan Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia, Turquía, Taiwán y Brasil.

El martes, los diputados ya habían votado esta propuesta de la presidente Claudia Sheinbaum, que ahora deberá publicarla para que los nuevos aranceles entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Se modificarán 1.463 fracciones arancelarias de los sectores automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado, entre otros, principalmente a productos chinos.

La propuesta inicial contemplaba tasas de hasta 50%, pero la mayoría fueron disminuidas a alrededor de 20% o 35%, y solo en contados casos se mantuvo la cifra inicial.

Otros 35 senadores se abstuvieron de votar por considerar que el proyecto fue elaborado de manera apresurada, sin analizar repercusiones en la inflación y en respuesta a presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que los aranceles a China y otras naciones que recién fueron aprobados en el Congreso no buscan "generar conflicto" con otros países, sino "fortalecer la economía nacional".

VEA TAMBIÉN Tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales o

"Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo; respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos. La razón de estos ajustes de la ley es fortalecer la economía nacional", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

En favor de la reforma, legisladores oficialistas destacaron que busca fortalecer al sector industrial mexicano, favorecer la generación de empleos y multiplicar los canales de suministro.

La docena de países afectados son China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.