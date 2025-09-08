Estos han sido los resultados de los partidos Bolivia vs Brasil, y Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 9 de septiembre se dará el cierre a las clasificatorias mundialistas en territorio sudamericano, una fecha decisiva en las aspiraciones mundialistas de selecciones como Venezuela y Bolivia.

Por un lado, la Vinotinto sueña con su primera participación en una Copa del Mundo en su historia, mientras que la Verde anhela regresar al Mundial luego de 32 años de ausencia en esta competencia, pero para lograrlo y no depender del rival, tienen claro que deben sumar de a tres.

Los jueces de estas selecciones serán Colombia y Brasil, dos equipos ya clasificados a la Copa del Mundo de 2026 que disputará en Canadá, Estados Unidos y México 2026. Frente a esto, muchos se preguntan cuál ha sido el historial de estos encuentros que definirán a la selección que dispute el repechaje.

Historial entre Venezuela y Colombia

El encuentro entre los colombianos y venezolanos está parejo con la Vinotinto oficiando de local. En los últimos nueve partidos disputados en su territorio por Eliminatorias Sudamericanas, hay dos victorias para cada equipo y cinco empates.

Esto demuestra que Venezuela es un conjunto que se hace fuerte en condición de local ante su afición, aunque el marcador en el último encuentro fue para los cafeteros.

En esta ocasión, ambas selecciones tienen claro que todo es a otro precio, teniendo en cuenta las aspiraciones mundialistas de los dirigidos por Fernando Batista. Mientras, los de Néstor Lorenzo, con el impulso anímico arriba tras lograr la clasificación al Mundial de 2026, buscan terminar las clasificatorias de la mejor manera y de paso sumar de a tres, puntos fundamentales para subir en el ranking FIFA y buscar ser cabeza de serie.

Historial entre Bolivia y Brasil

Por su parte, los encuentros jugados entre Bolivia y Brasil, en el Altiplano por Eliminatorias, han dejado un saldo de tres victorias para cada equipo y dos empates. El último encuentro entre estas dos selecciones dejó como vencedor por un amplio marcador a la Canarinha, que en aquella oportunidad venció 4-0.

A pesar de que las condiciones climáticas pueden estar a favor de la Verde, desde hace 16 años los bolivianos no vencen en condición de local a la verdeamarela.

En este escenario, si La Vinotinto vence o empata, asegurará su cupo al repechaje; claro está que esto se daría siempre y cuando Bolivia no venza a Brasil.

Los juegos entre Venezuela vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil se jugarán en simultánea a partir de las 6:30 p.m. (hora Bogotá), juegos que usted podrá disfrutar por medio de la app de Canal RCN.

Recordemos que los juegos se disputan en el mismo horario, teniendo en cuenta que ambas selecciones lucharán por el único cupo al repechaje Intercontinental por parte de Sudamérica.