Lunes, 08 de septiembre de 2025
Eliminatorias Sudamericanas

Así se distribuyen los cupos al Mundial de 2026 y se define el repechaje al que accederá la Vinotinto o Bolivia

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Selecciones de Bolivia y Venezuela en Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (EFE)
Hasta este 8 de septiembre ya se conocen algunas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, incluidas las seis sudamericanas con cupo directo.

Las Eliminatorias Sudamericanas llegan este martes a su final en una jornada en la que los ojos estarán puestos en los partidos entre Bolivia y Brasil, en El Alto, y entre Venezuela y Colombia, en Maturín, pues de sus resultados saldrá la selección que jugará el repechaje en una serie de partidos, a modo torneo, en marzo del 2026.

La emoción que ha despertado entre las aficiones de Bolivia y Venezuela la posibilidad de ir a la Copa Mundo ha llevado a que muchos se pregunten cómo se distribuyeron los 48 cupos del torneo y qué equipos tendrán acceso a la repesca.

La FIFA, como es acostumbrado, ha distribuido los 48 cupos entre todas las confederaciones que agrupan a las selecciones a nivel mundial y, en su página web, ha confirmado que las tres selecciones anfitrionas, que son Estados Unidos, Canadá y México, tienen asegurado su cupo.

A los tres anfitriones se sumarán otras tres selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). La Confederación Asiática de Fútbol tendrá, por su parte, ocho cupos directos al torneo.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), por su parte, tendrá nueve representantes que irán de forma directa al campeonato.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a su vez, dispondrá de seis cupos directos, los cuales ya están definidos tras la fecha del pasado jueves en las Eliminatorias. Las selecciones clasificadas son Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay.

La Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) tendrá un cupo directo y finalmente la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) dispondrá de 16 representantes.

De esta manera se conocerán 46 de los clasificados al torneo de 48 equipos. Las otras dos selecciones saldrán de un torneo que disputarán seis equipos que tendrán que jugar el torneo de repechaje de marzo próximo.

A ese torneo se clasificará la selección sudamericana que quede en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas que, a estas alturas ya se sabe que será Venezuela o Bolivia.

¿Cómo se jugará el torneo de repechaje?

Al torneo, además de Venezuela o Bolivia, se clasificarán una selección de Asia, una de Oceanía, una de África y una de la Concacaf. Las dos mejores ubicadas en el ranking de la FIFA avanzarán de forma directa a una de las semifinales del campeonato. Las otras cuatro deberán jugar una fase previa de cuartos de final.

Finalmente, los dos equipos ganadores de las semifinales serán las que se clasificarán al Mundial sumándose a las otras 46 selecciones.

Hasta este 8 de septiembre ya se conocen algunas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. De momento, tienen su cupo asegurado Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay, por Sudamérica; Túnez y Marruecos, por África; Nueva Zelanda, por Oceanía; Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, por la AFC, y México, Estados Unidos, y Canadá, por ser anfitriones.

