NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni no subestimó a Ecuador y afirmó que le preocupa su último encuentro de Eliminatorias: "Es una de las mejores selecciones del mundo"

septiembre 8, 2025
Por: Diana Pérez-Agencia France Presse - AFP
Lionel Scaloni | Foto: EFE
Argentina visitará a Ecuador sin su mayor figura y referente, Lionel Messi, quien jugó su último partido oficial con el combinado nacional ante Venezuela.

Este martes, Argentina enfrentará su último partido de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 ante Ecuador, en Guayaquil. Sin embargo, la actual campeona del mundo tiene claro que no puede subestimar al conjunto rival, así lo hizo saber su entrenador.

El técnico Lionel Scaloni afirmó durante una rueda de prensa que el partido que tendrán que enfrentar ante ‘La Tri’ será una buena prueba.

Scaloni señaló que: “Tienen un buen nivel de jugadores, es una buena prueba para nosotros. De Ecuador me preocupa todo, lo analizamos y es una de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica”. “Nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque en el Mundial”, añadió.

Este martes, la ‘albiceleste’ intentará ganarle al equipo local para de esa manera terminar las Eliminatorias Sudamericanas con un total de 41 puntos en la punta de la tabla, una posición que no está en riesgo.

Mientras que Ecuador, cuarto con 26 unidades, pretende retomar terreno y acabar al menos en el podio en la decimoctava y última fecha de las clasificatorias.

No obstante, Argentina visitará a Ecuador sin su mayor figura y referente, Lionel Messi, quien jugó su último partido oficial con el combinado nacional ante Venezuela.

"No hablé del Mundial con él (Messi). Sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que se lo merece, y lo que decida estará bien", aseguró sobre la eventual presencia del 10 en la Copa del Mundo del próximo año.

Para reemplazar a Messi como líder del equipo, el jugador Nicolás Otamendi será el encargado de portar la banda de capitanía. También se intuye que muy posiblemente sea titular Lautaro Martínez, artillero del Inter de Milán.

"Habrá cambios obligados, pero también creemos que es importante ver otros jugadores. La idea es hacer algunos cambios porque los que han jugado menos merecen demostrar que pueden estar", anticipó.

Por otra parte, Scaloni dijo que todavía "no corresponde hablar de un porcentaje en la lista" de futbolistas que estarán en la cita de Estados Unidos, Canadá y México.

"No lo tengo claro. Estamos lejos todavía, pueden pasar un montón de cosas, aunque tenemos una cantidad de jugadores que siempre es la misma", afirmó.

El entrenador argentino aseguró que, al igual que el equipo campeón mundial en Qatar 2022, la actual selección también ha hecho "grandes partidos".

"Posiblemente sean muy parecidas, pero de esta selección han salido jugadores jóvenes que nos pueden dar un juego más vertical", sostuvo.

"Tenemos un equilibrio bastante marcado. Por ahí en algunos partidos se ha visto que podemos darle otro vuelo al equipo. Es mejor ganar de la manera que nos gusta, eso es lo mejor que hemos conseguido. Acá se juega por el país, por la camiseta y porque la gente se sienta identificada con el equipo, y hemos conseguido las dos cosas", añadió.

