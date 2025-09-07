NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Deportes

Estos son los horarios de los partidos de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la que Venezuela y Bolivia se pelean el repechaje

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Eliminatorias Sudamericanas - EFE
Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay obtuvieron su clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.

Los partidos de la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará el próximo año en Norteamérica, se disputarán este martes 9 de septiembre.

Tras la penúltima fecha, se conocieron los seis equipos que clasificaron de manera directa a la cita orbital disputada por primera vez en Canadá, México, Estados Unidos, por lo que Venezuela y Bolivia se juegan el pase mediante el repechaje.

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, y Paraguay obtuvieron su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, deberán disputar los últimos compromisos agendados en las rondas de Clasificatorias.

Estos son los partidos de la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

En el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil (18:00): Ecuador - Argentina
En el Estadio Nacional de Lima (18:30): Perú - Paraguay
En el Estadio Monumental de Maturín (18:30): Venezuela - Colombia
En el Estadio Municipal El Alto (18:30): Bolivia - Brasil
En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago (18:30): Chile - Uruguay

Para el caso del partido entre Colombia y Venezuela (que pelea repechaje), los hinchas pueden seguir la transmisión a través de RCN TV.

Por su parte, el partido entre Bolivia (zona de repechaje) y Brasil se puede ver en vivo por TyC Sports Play.

Así va la tabla de posiciones:
1. Argentina 38 puntos, clasificada
2. Brasil 28 puntos, clasificado
3. Uruguay 27 puntos, clasificada
4. Ecuador 26 puntos, clasificado
5. Colombia 25 puntos, clasificada
6. Paraguay 25 puntos, clasificada
7. Venezuela 18 puntos, repechaje
8. Bolivia 17 puntos, repechaje
9. Perú 12 puntos, eliminado
10. Chile 10 puntos, eliminado

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista, con las 48 selecciones, que disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

