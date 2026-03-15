El conflicto en Medio Oriente ya afecta al fútbol: UEFA cancela la Finalissima entre Argentina y España

Este domingo, tras varios días de suspenso, la UEFA anunció la cancelación de la esperada Finalissima entre Argentina y España debido a la imposibilidad de encontrar una sede alternativa a Doha.

El encuentro, que estaba previsto para el 27 de marzo, había quedado en suspenso por el conflicto que ya cumple dos semanas.

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"Con una firme determinación de salvar este importante encuentro, y pese a las comprensibles dificultades de reubicar un partido de tal importancia con un plazo extremadamente reducido, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero finalmente cada una de ellas resultó inaceptable para la Asociación del Fútbol Argentino", señaló la UEFA en su comunicado.

El duelo entre el campeón sudamericano y el europeo era el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima, ya que derrotó en 2022 a Italia en Wembley.

El mundo del fútbol esperaba con asias el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, el prodigio de 18 años del Barcelona considerado su heredero.

En su comunicado, la UEFA explicó que ofreció a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) varias opciones: en primer lugar el Santiago Bernabéu de Madrid "con distribución 50:50" de aficionados" pero "Argentina se negó".

"La segunda opción era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA y la Copa América 2028", explicó la UEFA. "Esta opción también fue rechazada".

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El jueves, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia afirmó que su apuesta era el estadio Monumental de Buenos Aires.

"Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", señaló.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) reaccionó al anuncio de la cancelación con un comunicado en el que mostró su respaldo a la UEFA.

"España ha ofrecido, de la mano de UEFA, todas las posibilidades, a pesar de lo cual, y dada la situación, la Finalissima ha sido cancelada", señaló la RFEF.