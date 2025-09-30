NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Vinotinto

Exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo será DT interino de la Vinotinto

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Oswaldo Vizcarrondo, DT interino de la Vinotinto / Foto: AFP
Los criollos serán dirigidos por Vizcarrondo en los amistosos contra Argentina y Belice.

Tras el despido del argentino Fernando "Bocha" Batista, luego del fracasó en la clasificatoria mundialista, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) designó al exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo como el director técnico interino de la selección Vinotinto.

Los criollos serán dirigidos por Vizcarrondo en los amistosos contra Argentina y Belice.

El caraqueño de 41 años de edad, se formó como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, además actualmente es el entrenador de la Sub-20 y la Sub-17.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice" que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

Vizcarrondo, que desde 2004 jugó 83 partidos con la Vinotinto, estará acompañado del entrenador del Caracas, Fernando Aristeguieta, y de Mario Rondón, asistente técnico de la Sub-17.

"Finalizados los compromisos Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Catar de la categoría", añadió la federación.

Temas relacionados:

Vinotinto

Federación Venezolana de Fútbol

Fútbol

Director técnico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo video de La Vinotinto de cara al juego crucial ante Colombia por el cupo al repechaje para el Mundial 2026: "Imposible no emocionarse"

José Mourinho, entrenador portugués - Foto: EFE
José Mourinho

Mourinho está muy cerca de ser el nuevo entrenador de equipo donde juega una de las figuras de la selección Colombia

Carlos "Pibe" Valderrama, Selección Colombia - AFP
Fútbol

Revelan que a las vitrinas de Colombia regresaría la camiseta con la que la selección jugó en uno de sus mejores mundiales en la historia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jimmy Kimmel, presentador estadounidense / FOTO: EFE
Televisión

Programa de Jimmy Kimmel volverá al aire; se conoce su fecha de regreso

Milicia

Trabajadores de Inparques, que dirige Rosinés Chávez, denuncian que son forzados a inscribirse en la Milicia

USS Jason Dunham y Mar Caribe-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

El robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los niños - Foto referencia: Canva
Trendiando

Luka, el robot que revoluciona el aprendizaje y educación de los más pequeños

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo video de La Vinotinto de cara al juego crucial ante Colombia por el cupo al repechaje para el Mundial 2026: "Imposible no emocionarse"

José Mourinho, entrenador portugués - Foto: EFE
José Mourinho

Mourinho está muy cerca de ser el nuevo entrenador de equipo donde juega una de las figuras de la selección Colombia

Foto de aeronave de guerra estadounidense en Puerto Rico (EFE)
Puerto Rico

Experto explica qué pasaría si el régimen venezolano ataca a tropas estadounidenses en el Caribe con aviones de guerra: "EE. UU. tiene plena libertad de acción"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda