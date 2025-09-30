Exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo será DT interino de la Vinotinto

Tras el despido del argentino Fernando "Bocha" Batista, luego del fracasó en la clasificatoria mundialista, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) designó al exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo como el director técnico interino de la selección Vinotinto.

Los criollos serán dirigidos por Vizcarrondo en los amistosos contra Argentina y Belice.

El caraqueño de 41 años de edad, se formó como técnico en Francia, donde vistió como jugador las camisetas del Nantes y el Troyes, además actualmente es el entrenador de la Sub-20 y la Sub-17.

"Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice" que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Estados Unidos, dijo en un comunicado la FVF.

Vizcarrondo, que desde 2004 jugó 83 partidos con la Vinotinto, estará acompañado del entrenador del Caracas, Fernando Aristeguieta, y de Mario Rondón, asistente técnico de la Sub-17.

"Finalizados los compromisos Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Catar de la categoría", añadió la federación.