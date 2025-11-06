NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
NFL

Jugador de la NFL Marshawn Kneeland fue encontrado muerto tras una persecución policial

noviembre 6, 2025
Por: Diana Pérez
Marshawn Kneeland | Foto: AFP
Kneeland, elegido en la segunda ronda del Draft de 2024, participó en siete de los nueve partidos de esta temporada de los Cowboys.

El mundo del fútbol americano se encuentra de luto tras conocerse la muerte del ala defensiva de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland.

Este jueves, el equipo de la NFL confirmó desde sus medios oficiales la muerte del jugador que tan solo tenía 24 años,

Dallas Cowboys informó por medio de un comunicado que: “Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana”.

“Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, finaliza el texto.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la muerte el ala defensiva se trataría de suicidio que ocurrió tras una persecución policial.

La Policía de Frisco, Texas, emitió pocos momentos después de saberse la noticia del fallecimiento del jugador diciendo que fue encontrado con una herida de bala “autoinfligida” tras “persecución vehicular".

“Un hombre fue encontrado muerto por una aparente herida de bala autoinfligida tras una persecución vehicular por parte de otra agencia que derivó en una búsqueda conjunta de varias agencias en Frisco”, inicia diciendo el escrito.

o

En el texto las autoridades también hicieron énfasis en que “el Departamento de Policía de Frisco respondió para ayudar al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a localizar un vehículo que había evadido a los agentes durante una persecución que entró en la ciudad de Frisco”.

“Después de perder de vista el vehículo, los agentes lo localizaron minutos después, estrellado en Dallas Parkway en dirección sur, cerca de Warren Parkway”, añade.

Las autoridades explicaron que los informes iniciales indicaron que Marshawn Kneeland, de 24 años y residente de Plano, Texas, huyó del lugar a pie.

“Los agentes establecieron un perímetro e iniciaron una búsqueda en la zona con la ayuda de las unidades caninas y de drones del Departamento de Policía de Frisco”, puntualiza el escrito.

En el texto también se especifica que, durante la búsqueda, los agentes recibieron información de que “Kneeland había expresado ideas suicidas”.

“Kneeland fue localizado posteriormente a la 1:31 a. m., fallecido con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. La causa y la forma de la muerte serán determinadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Collin”, sentencia el documento.

Kneeland, elegido en la segunda ronda del Draft de 2024, participó en siete de los nueve partidos de esta temporada de los Cowboys.

Apenas el lunes anotó el primer touchdown de su carrera, tras el bloqueo de una patada de despeje, durante la derrota ante los Arizona Cardinals (27-17).

