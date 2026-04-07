NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Entrenador

Falleció Mircea Lucescu, considerado el primer "enemigo" de Pep Guardiola, tras sufrir dos infartos días después de dejar el cargo como seleccionador de Rumania

abril 7, 2026
Por: Diana Pérez
Mircea Lucescu | Foto: EFE
Mircea Lucescu | Foto: EFE
Tras dejar su fase como jugador, se convirtió en entrenador en 1979, con 34 años, del Corvinul Hunedoara antes de dirigir a Rumania.

Considerado como el primer "enemigo" de Pep Guardiola, el mundo del fútbol despide este martes al entrenador Mircea Lucescu quien falleció tras sufrir un doble infarto.

El entrenador, de 80 años, murió tan solo unos días después de dejar el cargo como seleccionador de Rumania tras sufrir un doble infarto a unas horas de dejar el cargo.

Su muerte se dio en el Hospital Universitario cerca a la capital rumana, en donde se encontraba internado desde el viernes pasado tras sufrir las complicaciones cardíacas.

o

El hospital emitió un comunicado este martes informando de su deceso, el cual ocurrió a las 20:30 hora local: "El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a Rumanía para una Eurocopa, en 1984".

Ante la noticia del fallecimiento de Lucescu, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, expresó: "El fútbol europeo y mundial ha perdido a una figura excepcional cuya influencia, prestigio y legado perdurarán por generaciones".

Y añadió que: "Mircea Lucescu fue uno de los auténticos pioneros del fútbol: un hombre de una inteligencia futbolística excepcional, una dignidad y una pasión extraordinarias, cuya contribución a este deporte es difícil de cuantificar con palabras".

Lucescu fue un jugador exitoso al ganar siete campeonatos y una Copa de Rumania como extremo con el Dinamo de Bucares, además de ser titular indiscutible en el combinado nacional, al punto de convertirse en capitán y liderar a la selección hasta el Mundial de México en 1970.

Tras dejar su fase como jugador, se convirtió en entrenador en 1979, con 34 años, del Corvinul Hunedoara antes de dirigir a Rumania.

o

En 2004, Lucescu inició su etapa de 12 años en Ucrania con el Shakhtar Donetsk, al que llevó a conquistar la Copa de la UEFA en 2009 y con el que ganó ocho títulos nacionales.

Sin embargo, se convirtió en el primer "enemigo" de Pep Guardiola tras un partido contra el Barcelona, en donde irrumpió la rueda de prensa del español para gritar "vergüenza" por una jugada del encuentro.

Como entrenador de clubes ejerció en Rumanía, Italia, Turquía o Ucrania, logrando más de 30 títulos con sus diferentes equipos. También fue seleccionador de Turquía entre 2017 y 2019.

Temas relacionados:

Entrenador

Fallecimiento

Muerte

Pep Guardiola

Rumania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Impunidad total: alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestantes en Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Más de Deportes

Ver más
Balón de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Champions League

Duelos estelares de la UEFA Champions League marcan el inicio de los cuartos de final: estos son los partidos que se desarrollarán entre el 7 y 8 de abril

Partido entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizard | Foto: AFP
NBA

Un camarógrafo herido y cuatro expulsados: así fue la fuerte pelea que terminó en las gradas en partido de la NBA

Partido de Eliminatorias de Concacaf - Foto: EFE
Mundial 2026

Empresa colombiana sorprende al presentar la camiseta que utilizará selección a la que vestirá en el Mundial 2026: "Nada que envidiarle a las grandes"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Qasem Soleimani - EFE
Irán

Rodeada de lujos y excentricidades: así vivía la sobrina del general del régimen iraní Qasem Soleimani en Estados Unidos

Donald Trump - Foto EFE
Irán

Irán habría rechazado propuesta de Trump para poner fin al conflicto en Oriente Medio: "La guerra terminará cuando Irán decida terminarla"

Balón de la UEFA Champions League - Foto: EFE
Champions League

Duelos estelares de la UEFA Champions League marcan el inicio de los cuartos de final: estos son los partidos que se desarrollarán entre el 7 y 8 de abril

Abbas Araghchi (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Pese al debilitamiento de su ejército ante EE. UU., el régimen de Irán advierte que si otros países intervienen el conflicto se extenderá

Presos políticos | Foto AFP
Presos políticos

Foro Penal reporta las cifras de presos políticos que siguen detenidos en Venezuela y familiares recorren templos sagrados en Semana Santa exigiendo su libertad

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Imagínense lo que este acto significa, muy pronto lo veremos en Venezuela": María Corina Machado sobre la toma de posesión de José Antonio Kast

Estrecho de Ormuz - AFP
Estados Unidos

Secretario de Energía afirma que Estados Unidos "no está listo" para escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre