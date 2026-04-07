Falleció Mircea Lucescu, considerado el primer "enemigo" de Pep Guardiola, tras sufrir dos infartos días después de dejar el cargo como seleccionador de Rumania

Considerado como el primer "enemigo" de Pep Guardiola, el mundo del fútbol despide este martes al entrenador Mircea Lucescu quien falleció tras sufrir un doble infarto.

El entrenador, de 80 años, murió tan solo unos días después de dejar el cargo como seleccionador de Rumania tras sufrir un doble infarto a unas horas de dejar el cargo.

Su muerte se dio en el Hospital Universitario cerca a la capital rumana, en donde se encontraba internado desde el viernes pasado tras sufrir las complicaciones cardíacas.

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El hospital emitió un comunicado este martes informando de su deceso, el cual ocurrió a las 20:30 hora local: "El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a Rumanía para una Eurocopa, en 1984".

Ante la noticia del fallecimiento de Lucescu, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, expresó: "El fútbol europeo y mundial ha perdido a una figura excepcional cuya influencia, prestigio y legado perdurarán por generaciones".

Y añadió que: "Mircea Lucescu fue uno de los auténticos pioneros del fútbol: un hombre de una inteligencia futbolística excepcional, una dignidad y una pasión extraordinarias, cuya contribución a este deporte es difícil de cuantificar con palabras".

Lucescu fue un jugador exitoso al ganar siete campeonatos y una Copa de Rumania como extremo con el Dinamo de Bucares, además de ser titular indiscutible en el combinado nacional, al punto de convertirse en capitán y liderar a la selección hasta el Mundial de México en 1970.

Tras dejar su fase como jugador, se convirtió en entrenador en 1979, con 34 años, del Corvinul Hunedoara antes de dirigir a Rumania.

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En 2004, Lucescu inició su etapa de 12 años en Ucrania con el Shakhtar Donetsk, al que llevó a conquistar la Copa de la UEFA en 2009 y con el que ganó ocho títulos nacionales.

Sin embargo, se convirtió en el primer "enemigo" de Pep Guardiola tras un partido contra el Barcelona, en donde irrumpió la rueda de prensa del español para gritar "vergüenza" por una jugada del encuentro.

Como entrenador de clubes ejerció en Rumanía, Italia, Turquía o Ucrania, logrando más de 30 títulos con sus diferentes equipos. También fue seleccionador de Turquía entre 2017 y 2019.