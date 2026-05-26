"Si Irán se rinde y agita la bandera blanca, los medios de noticias falsas titularán que Irán obtuvo una victoria": Trump lanza crítica hacia prensa en Estados Unidos

Este martes, el presidente de los Estados Unidos se refirió de nuevo al régimen de Irán y a la narrativas de algunos medios de comunicación.

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Mediante su plataforma digital, Truth Social, el mandatario de la unión americana sostuvo que varios espacios periodísticos "han perdido totalmente el norte" en cuanto al conflicto entre Washington y la dictadura de Teherán.

"Si Irán se rinde, admite que su Armada ha desaparecido y yace en el fondo del mar, y que su Fuerza Aérea ya no existe, y si todo su ejército abandona Teherán, con las armas tiradas al suelo y las manos en alto, gritando cada uno 'Me rindo, me rindo' mientras agita frenéticamente la emblemática bandera blanca, y si todos los líderes que quedan firman todos los 'documentos de rendición' necesarios, y admite su derrota ante el gran poder y la fuerza de los magníficos EE. UU., el decadente New York Times, el China Street Journal (¡WSJ!), la corrupta y ahora irrelevante CNN, y todos los demás miembros de los medios de noticias falsas, titularán que Irán obtuvo una victoria magistral y brillante sobre los Estados Unidos de América, ni siquiera estuvo reñido", expresó Trump.

"Los 'dumacrats' y los medios de comunicación han perdido totalmente el norte. ¡Se han vuelto completamente locos!", añadió.

El pasado domingo, el jefe de Estado de los Estados Unidos dejó claro que no tiene intenciones de apresurarse a alcanzar un acuerdo con Irán.

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"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", manifestó.

Dijo también que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian.

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El presidente norteamericano además afirmó que Estados Unidos y el régimen de Irán habían "negociado" en gran medida un acuerdo, pero que aún está sujeto a la aprobación final entre ambos países y otros de la región.

Advirtió, a su vez, de que Irán se enfrenta a "un golpe tan duro" como ningún país ha sufrido antes si no alcanza un acuerdo con Estados Unidos.