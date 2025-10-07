NTN24
Selección Colombia

Filtran la que sería una de las camisetas de la selección Colombia para el Mundial 2026 y las reacciones no se hacen esperar: "El que diseña las camisetas nos odia"

octubre 7, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
La selección Colombia se prepara para el Mundial de 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 se preparan para lo que será la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con la participación de 48 equipos.

Una de ellas es la selección Colombia que luego de vencer a Bolivia y Venezuela en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas concretó su pase a la cita mundialista.

En medio de la expectativa por lo que será la cita orbital, en las últimas horas se conoció la que sería una de las camisetas que sería parte de la indumentaria exclusiva para el Mundial 2026.

El periodista Guillermo Arango de Wins Sports y la FM reveló la fotografía de una de las camisetas alternas de la Tricolor.

El portal especializado Footy Headlines dio a conocer que una de las camisetas de los dirigidos por Néstor Lorenzo sería de color azul con bordes amarillos en las mangas y el cuello.

Esta sería la camiseta con la que la selección Colombia enfrentaría los encuentros en los que funja como visitante.

No obstante, el diseño no cayó nada bien entre los aficionados, muchos de los cuales despreciaron la nueva indumentaria y advirtieron que no la comprarán.

"El que diseña las camisetas nos odia"; “Esta inmunda, bueno… Al menos no voy a comprar camiseta este mundial, no voy a gastar dinero”; “Adidas nos odia, el diseñador no tiene estética no tiene nada”; “Hasta James está llorando con esa camiseta tan fea”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

