Revelan que la FVF se reuniría con entrenador mundialista para concretar su llegada a La Vinotinto y que César Farías estuvo en conversaciones

Semanas después de la debacle de La Vinotinto ante la selección Colombia en Eliminatorias, la Federación Venezolana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico que asuma las riendas de cara al nuevo proyecto con el objetivo puesto en el Mundial de 2030.

La dura derrota ante Colombia en Maturín por 6 a 3 y la eliminación del Mundial del próximo año apuraron la salida del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien fue duramente criticado por el pobre desempeño de La Vinotinto.

Es por eso que la selección venezolana se encuentra en la búsqueda de un entrenador para un nuevo proceso de cara al Mundial de 2030 y la primera clasificación a una cita orbital.

En las últimas horas, un periodista colombiano reveló que el entrenador venezolano César Farías mantuvo conversaciones con la FVF para asumir como nuevo entrenador, no obstante, no habrían llegado a un acuerdo por lo que esa posibilidad sería descartada.

“César Farías y Jorge Giménez tuvieron una reunión de tres horas donde el entrenador cumanés presentó su visión de la actualidad vinotinto y hubo un intercambio de posturas. Al final no se pusieron de acuerdo y por eso Farías está prácticamente descartado”, informó el periodista Francisco Blavia.

A su vez, el comunicador explicó que la prioridad de la Federación sería un entrenador mundialista con el que ya hubo acercamientos desde hace semanas atrás.

Se trata del brasileño Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, quien clasificó a la ‘canarinha’ para el Mundial Qatar 2022 hasta la fase de cuartos de final.

“Tite es la opción deseada. Luego de no poder reunirse por situaciones personales, la semana que viene está previsto un zoom para intentar cerrar el pacto. En ningún caso el brasileño asumiría el cargo para la doble jornada del mes que viene, pero asistiría a ambos compromisos”, indicó Blavia.

Cabe resaltar que semanas atrás se conoció del acercamiento de la Federación Venezolana con Tite.

El diario O Globo de Brasil aseguró en un informe el interés por el entrenador brasileño y también dio a conocer el impedimento que tendría en el corto plazo el entrenador mundialista.

El diario brasileño indicó que ‘Tite’ está próximo a someterse a una cirugía de rodilla, motivo por el cual la contratación no se podría acordar de manera inmediata.

Sin embargo, el mismo informe señala que la FVF no tendría problemas con esperar a que el técnico se someta al procedimiento quirúrgico.

Tite dirigió a la selección brasileña desde 2016 hasta el término del Mundial Qatar 2022 cuando cayó por penales ante Croacia en cuartos de final.