Lunes, 06 de octubre de 2025
Selección Colombia

La selección Colombia desconvoca por lesión a referente y llama a nuevo jugador en su reemplazo para amistosos en EE. UU.

octubre 6, 2025
Por: Luis Cifuentes
Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la decisión.

La selección Colombia busca prepararse para el Mundial de 2026 tras sellar su clasificación en septiembre pasado luego de derrotar a Bolivia y Venezuela en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la doble fecha FIFA de octubre, la Tricolor se medirá a México y Canadá en Estados Unidos el próximo 10 y 14, respectivamente.

El pasado viernes, el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de preparación al Mundial del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, en la jornada del fútbol europeo, antes de las fechas FIFA, un jugador salió lesionado por lo que tendrá que ser reemplazado para los amistosos de la selección Colombia.

Se trata del defensor central Yerry Mina del Cagliari, quien sufrió una lesión al minuto 18 y pidió cambio debido a molestias que sintió mientras se desarrollaba el partido de la jornada seis ante Udinese. El jugador cafetero venía con molestias en el transcurso de la semana.

Este lunes, luego de conocerse la gravedad de la lesión, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció la desafectación del zaguero y dio a conocer el nombre del jugador en su reemplazo.

El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores comunica que el jugador Yerry Mina presentó una lesión en el reciente partido con su club, Cagliari Calcio, la cual le imposibilita su incorporación a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para participar en los encuentros amistosos programados para la fecha FIFA de octubre”, informó la FCF.

La FCF dio a conocer que en su lugar, el cuerpo técnico de la selección Colombia, en cabeza de Néstor Lorenzo, decidió convocar a Willer Ditta, defensor del Cruz Azul de México.

