Martes, 09 de septiembre de 2025
Fin al sueño mundialista: Colombia le metió seis goles a Venezuela en Maturín y le quitó la oportunidad de disputar el repechaje

septiembre 9, 2025
Por: Diana Pérez
Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
El camino al repechaje se le dañó a la Vinotinto no solo por la derrota, sino porque Bolivia venció a Brasil en El Alto.

Este martes, una necesitada Venezuela recibió a Colombia en Maturín para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

La ‘Vinotinto’ se jugaba el todo por el todo para quedarse con el puesto de repechaje y poder tener la oportunidad de clasificarse a su primer mundial en el torneo de repechaje pactado para el próximo mes de marzo.

El partido empezó con los locales abriendo el marcador en el minuto tres cuando el venezolano Telasco Segovia logró superar la marca de la defensa colombiana y enviar el balón al fondo de la malla rival.

Pero la ‘Tricolor’ no esperó tanto para poner el empate y tras un tiro de esquina el defensa colombiano Yerry Mina de un cabezazo puso el 1-1 en el minuto 10.

Sin embargo, dos minutos después, el venezolano Josef Martínez pegó un derechazo, que rebotó en el arquero Kevin Mier y entró tras otro toque de Martínez.

Venezuela estaba arriba en el marcador 2-1, pero los cafeteros no se rindieron y en el minuto 42 el artillero Luis Suárez empató el partido.

El segundo tiempo empezó con la ‘Tricolor’ anotando su tercer tanto de la noche de un pase de James Rodríguez que el delantero Luis Suárez aprovechó y envió el balón al fondo de la malla rival.

La paliza colombiana no acabó ahí y el delantero Suárez volvió a hacer de las suyas y anotó el cuarto gol para darle el triunfo a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Para el artillero colombiano no fue suficiente y en el minuto 67 anotó su cuarto gol y el quinto de la ‘Tricolor’ para aumentar la diferencia.

Los locales pudieron poner su tercero de la noche en el minuto 76 de la mano del veterano Salomón Rondón.

Pero esto no alcanzó y dos minutos después, de un contra golpe, Quintero le pasó el balón al recién ingresado Jhon Córdoba, quien puso el sexto de los cafeteros.

Con este resultado Venezuela pone fin a su sueño mundialista puesto que dependía de sí misma y tenía que ganar ante los subcampeones de América.

No obstante, el camino al repechaje se le dañó a la Vinotinto no solo por la derrota, sino porque Bolivia, que estaba detrás suyo por un punto, venció a Brasil 1 a 0 en El Alto en condición de local.

Ahora ‘La Verde’ tiene una oportunidad más para intentar disputar su cuarto mundial, ya que solamente ha participado en los mundiales de 1930, 1950 y 1994.

