Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la última fecha: Colombia selló importante puesto y Venezuela finalizó en difícil lugar

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, finalizaron este martes tras el fin de sus últimos cinco partidos en la fecha 18 de la competencia.

La última jornada tuvo como principal atractivo la definición de la séptima plaza que otorga un cupo para un torneo de repechaje en el que seis selecciones de diversas confederaciones del mundo buscarán dos de los 48 cupos que tendrá el Mundial.

Bolivia con su victoria en El Alto ante Brasil por 1 a 0 fue la selección que finalmente se quedó con ese lugar que le permitirá buscar su clasificación a la cita mundialista en el campeonato de repesca que se jugará en marzo del próximo año.

Venezuela se quedó con la miel en los labios y desperdició la, quizás, oportunidad más clara de su historia de clasificarse por primera vez al torneo de fútbol más importante del planeta. Su derrota ante Colombia como local 6 a 3 y el triunfo de La Verde liquidaron las esperanzas de La Vinotinto.

El líder de Eliminatoria, como ya se sabía, fue Argentina pese a su derrota ante Ecuador por 1 a 0 en condición de visitante.

Brasil, entre tanto, fue uno de los grandes afectados de la jornada debido a que su derrota le provocó una caída de tres puestos respecto a la segunda posición en la que había finalizado el pasado jueves en la fecha 17.

Colombia, con su destacada actuación en Maturín, entre tanto se consolidó como la tercera mejor selección de los clasificatorios, una posición que apenas días atrás parecía difícil de alcanzar. Los cafeteros, cabe recordar, llegaron a la última doble fecha de este mes de septiembre sin tener asegurado su cupo a la Copa Mundo.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la penúltima fecha:

1. Argentina: 38 puntos

2. Ecuador: 29 puntos

3. Colombia: 28 puntos

4. Uruguay: 28 puntos

5. Brasil: 28 puntos

6. Paraguay: 28 puntos

7. Bolivia: 20 puntos

8. Venezuela: 18 puntos

9. Perú: 12 puntos

10 Chile: 11 puntos