Final de fútbol en Guatemala termina con enfrentamientos e invasión de la cancha: un jugador fue hospitalizado

La final del torneo Apertura del fútbol de Guatemala, en la que Antigua se consagró campeón pese a caer 1-0 ante Municipal este sábado, terminó en graves incidentes dentro del campo de juego tras la invasión de aficionados y enfrentamientos entre jugadores.

Hasta el momento, las autoridades policiales que custodiaban el estadio Manuel Felipe Carrera, en la capital guatemalteca, no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles heridos como consecuencia del altercado.

Al finalizar el encuentro, imágenes de la televisión local mostraron a futbolistas de Municipal persiguiendo a jugadores de Antigua y lanzándoles objetos, lo que derivó rápidamente en golpes entre integrantes de ambos equipos.

Otros aficionados del Municipal agredieron a patadas a los agentes policiales, que después de varios minutos lograron contener los desórdenes.

El presidente del club Antigua, Manolo Callen, calificó de "inaceptable" lo sucedido al término del partido.

"Es lamentable, no podemos hablar de fútbol desafortunadamente", añadió Callen.

En el partido de ida de la final, el pasado 21 de diciembre, Antigua se impuso 2-0 a Municipal. El marcador global del enfrentamiento quedó a favor de Antigua 2-1 con Municipal.

Al final, el conjunto de Antigua recibió el trofeo de campeón del fútbol guatemalteco.