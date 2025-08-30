NTN24
Selección Colombia

Fue desconvocado futbolista colombiano que fue titular contra Argentina en último partido de las Eliminatorias

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Selección Colombia celebra tanto ante Rumania en amistoso - Foto: EFE
Colombia, cabe recordar, se encuentra sexta en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 22 puntos, cuatro más que la séptima, Venezuela.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó este sábado mediante un breve comunicado de prensa que el lateral Deiver Machado, quien fue titular en el último partido de la selección ante Argentina, no se unirá a la concentración del equipo que se prepara para los partidos ante Bolivia y Venezuela en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores”, precisó la Federación.

Aseguró a su vez que “el cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación”.

“El entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Deiver una pronta recuperación, confiando en que regresará en óptimas condiciones para seguir aportando todo su talento al combinado nacional”, mencionó la FCF.

El reemplazo de Machado será el también lateral Álvaro Angulo que se desenvuelve en la primera división del fútbol de México.

“En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia”, confirmó la Federación.

Colombia, cabe recordar, se encuentra sexta en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 22 puntos, cuatro más que la séptima, Venezuela, y dos menos que Paraguay y Uruguay, quinta y cuarta, respectivamente.

En ese sentido, una victoria contra Bolivia este jueves clasificaría directamente a Colombia al Mundial, pues así 'La Vinotinto' lograse los tres puntos contra Argentina en la primera jornada, llegaría a 21 unidades, por lo que en el clásico de la frontera los de Fernando 'Bocha' Batista ya no podrían alcanzar a los cafeteros.

Con el empate en el primero de los dos últimos juegos, 'La Tricolor' también lograría la clasificación directa siempre y cuando Venezuela no gane en Buenos Aires, pues en ese caso todo se definiría en Maturín.

El panorama sería más complejo para los colombianos en caso llegar a perder en Barranquilla y si Venezuela le gana a 'La Albiceleste', pues solo quedaría un punto de distancia entre las dos selecciones vecinas a pocos días de un enfrentamiento decisivo.

