¿Ventaja para La Vinotinto contra Colombia? 10 jugadores incluidos Richard Ríos y Jhon Arias podrían quedarse por fuera del juego contra Venezuela

Una decena de figuras de la selección Colombia están en riesgo de perderse el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela, encuentro que podría llegar a ser definitivo según lo que ocurra en la fecha del próximo jueves.

Y es que antes del conocido clásico de la frontera, La Vinotinto se medirá ante Argentina en Buenos Aires y Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla, un duelo en el que tendrá la opción de asegurar su cupo directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Frente a 'La Verde', sin embargo, son 10 los jugadores colombianos que tendrán que cuidarse de no recibir ninguna tarjeta amarilla, pues, si eso llega a ocurrir, se perderían el siguiente partido como visitantes en Maturín, donde ofician como locales los venezolanos.

La Conmebol, cabe aclarar, estableció que para las Eliminatorias Sudamericanas "el jugador que sea amonestado en dos partidos distintos será sancionado de manera automática con su suspensión para el siguiente partido de la misma competición".

En ese sentido, los cafeteros con una amarilla cuya cantidad equivale a casi una alineación durante los últimos encuentros, tienen la posibilidad de no poder enfrentar a los dirigidos por Fernando 'El Bocha' Batista en un esperado partido para la región.

El primer jugador que se perdería el partido contra Venezuela si llega a recibir tarjeta amarilla es Camilo Vargas, el arquero titular del equipo y quien en los últimos años se ha consolidado como un referente para el equipo.

Continuando con el orden desde la defensa hacia el ataque, los siguientes en la línea posicional que no pueden ser amonestados contra Bolivia pensando en enfrentar a Venezuela son Jhon Lucumí, Johan Mojica y Andrés Román.

Pese a que Román no es un jugador habitual dentro de los titulares, contra Bolivia podría ser inicialista debido a que Daniel Muñoz no jugará en Barranquilla por la misma sanción de dos amarillas, al igual que Kevin Castaño, aunque estos dos últimos sí estarán disponibles contra Venezuela.

Richard Ríos y Jhon Arias que son piezas clave de la plantilla de Néstor Lorenzo, en cambio, corren riesgo de no poder jugar en Venezuela, pues ambos acumulan una cartulina amarilla, por lo que de recibir la segunda contra 'La Verde', estarían descartados para 'el último baile' de las Eliminatorias.

Asimismo, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla, que podrían servir como remplazo de Kevin Castaño en el juego ante Bolivia, deberán cuidarse de ser amonestados porque, a pesar de no ser habituales en la nómina titular cafetera, sí sirven en varias ocasiones como revulsivos del conjunto colombiano, pero si son sancionados no podrán hacer parte del clásico de la frontera.

El jugador que completa la lista de los 10 colombianos que corren riesgo de quedar inhabilitados contra el equipo de figuras como Salomón Rondón y Yeferson Soteldo, es Jáminton Campaz, quien, al igual que otros de sus compañeros en la lista no suele ser habitual entre los titulares, pero suele ingresar para refrescar las ideas del estratega argentino Lorenzo.

Esta es la lista de los 10 jugadores que podrían quedarse por fuera del juego contra Venezuela: