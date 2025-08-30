Dos de los jugadores convocados a la selección Colombia no estarán disponibles para enfrentar a Bolivia por esta razón

Dos futbolistas de los que fueron convocados el viernes a la selección Colombia para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas no podrán estar disponibles para el primer partido contra Bolivia.

Ese encuentro, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, será clave para La Tricolor, pues si gana se asegura la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes de enfrentar a Venezuela.

VEA TAMBIÉN Por un cupo al Mundial con Dayro Moreno: estos son los elegidos por Néstor Lorenzo para los dos últimos partidos de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas o

Sin embargo, hay dos jugadores de los que fueron llamados por el entrenador Néstor Lorenzo a representar al país que deberán pagar una sanción por acumulación de tarjetas amarillas en la clasificación regional.

Uno de ellos es el lateral derecho Daniel Muñoz, quien, en el último partido de la doble jornada de junio contra Argentina, recibió la segunda amonestación que lo deja por fuera para el encuentro del jueves, a manera de sanción disciplinaria.

Muñoz, cabe recordar, recibió cartulina amarilla por una acción que el árbitro consideró como juego peligroso en aquel duelo en el que los de Lorenzo dejaron escapar dos valiosos puntos en Buenos Aires, tras ir ganando el partido desde el minuto 24, pero siendo empatados por La Albiceleste cuando faltaban 10 minutos para el final y logrando una unidad.

El otro colombiano que no podrá estar presente con sus compañeros para jugar ante Bolivia será Kevin Castaño, que, en ese mismo encuentro en el que se aplazó la clasificación, cometió una infracción por la que fue amonestado durante la reposición del primer tiempo y, al igual que el defensa del Crystal Palace, llegó a su segunda amarilla.

En las Eliminatoria Sudamericanas, de acuerdo con lo estimado por la Conmebol, dos tarjetas amarillas al mismo jugador en distintos partidos son suficientes para que, quien recibió las dos amonestaciones, deba pagar la sanción de no poder jugar el partido que le sigue al encuentro en el que se le impuso la segunda.

En ese sentido, a Muñoz, que se ha perdido otros encuentros importantes por su comportamiento dentro del campo, como la final de la Copa América que Colombia perdió contra Argentina el año pasado, tras haber sido expulsado en la semifinal de aquel torneo, lo podrían reemplazar dos jugadores en la plantilla titular de las vigentes Eliminatorias.

Andrés Román de Atlético Nacional de Colombia o Santiago Arias del Bahía de Brasil son los otros dos laterales del mismo perfil de Muñoz que hacen parte de la lista de convocados y que, al cumplir con características similares a las del 'Pirata' de la Premier League, podrían ser alineados en el equipo nacional inicialista.

Castaño, que en los últimos partidos de la selección fue titular, podría ver esta vez en su posición a Jefferson Lerma o a Juan Camilo Portilla, cuyas cualidades se asemejan a las del jugador sancionado.

Otro de los que podría remplazar a Castaño, en aras de tener una propuesta más ofensiva desde el planteamiento táctico, es Juan Fernando Quintero —su compañero en River Plate—, pues, aunque 'Juanfer' tiene una esencia más ofensiva, el esquema podría adaptarse para tener en cancha a Quintero junto a James y lograr así más opciones en la creación de las jugadas de ataque.