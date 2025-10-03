NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Luis Suárez

Futbolista colombiano que vive racha goleadora, se encuentra dentro de los más valorizados de la Liga de Portugal

octubre 3, 2025
Por: Natalya Baquero González
Futbolista colombiano dentro de los más valorizados de la Liga de Portugal - Foto: EFE
El atacante samario ya suma seis tantos y dos asistencias con el conjunto portugués.

El delantero Luis Javier Suárez ha tenido un inicio de temporada de ensueño con el Sporting de Lisboa, pues su destreza con la pelota, su habilidad para llegar al área rival y su olfato goleador le han aportado significativamente a su club.

Sus grandes actuaciones con el conjunto portugués en tan poco tiempo le han permitido ganarse la confianza de su entrenador, el cariño de la afición, pues ha cumplido a cabalidad cada una de las instrucciones dentro del terreno de juego, donde ha respondido con goles.

Desde su llegada al Sporting Club, a finales del mes de julio, el oriundo de Santa Marta, ya ha disputado nueve encuentros, en los cuales suma seis tantos y dos asistencias entre la Liga Portugal Betclic y la Champions League, donde se estrenó recientemente con gol en la derrota de su equipo 2-1 ante el Napoli de Italia.

Su desempeño con los Leones en las diferentes competencias ha llevado a que su valor en el mercado también aumente; recientemente se conoció que se encuentra dentro de los jugadores mejor valorizados desde su arribo al fútbol portugués.

Según el último reporte de Transfermarket, portal especializado en fichajes, el atacante cafetero incrementó en más de 150% su valor en el mercado de Portugal.

Luis Javier Suárez, el jugador del Sporting de Lisboa, registró un incremento en su precio de 14 millones de euros, lo que lo ubica en el primer lugar con una valorización de 22 millones de euros.

o

Entre tanto, su compatriota, el también colombiano y jugador de la selección Colombia, Richard Ríos, cierra el top cinco con aumento de aumento +6 M€, y un valor similar al de Suárez de 22 M€.

Este es el top 10 de los jugadores más valorizados de Portugal

1. Luis Javier Suárez (Sporting CP) – aumento +14 M€, valor actual 22 M€
2. Victor Froholdt - (FC Porto) – aumento +10 M€, valor actual 22 M€
3. Fotis Ioannidis (Sporting CP) – aumento +7 M€, valor actual 22 M€
4. Franjo Ivanovic (Benfica) – aumento +7 M€, valor actual 20 M€
5. Richard Ríos (Benfica) – aumento +6 M€, valor actual 22 M€
6. Borja Sainz (FC Porto) – aumento +6 M€, valor actual 20 M€
7. William Gomes (FC Porto) – aumento +6 M€, valor actual 15 M€
8. Mario Dorgeles (SC Braga) – aumento +6 M€, valor actual 10 M€
9. Pau Víctor (SC Braga) – aumento +6 M€, valor actual 10 M€
10. Costa (FC Porto) – aumento +5 M€, valor actual 15 M€

