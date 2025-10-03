Las principales ausencias en la convocatoria de la selección Colombia para la doble fecha FIFA

Tras haber logrado la clasificación directa a la Copa del Mundo de 2026, durante la última fecha de las Eliminatorias en las que la Tricolor venció a Bolivia y Venezuela, triunfos que le permitieron inscribir su nombre en el certamen más importante del fútbol.

Ahora comienza el camino preparatorio de la Tricolor, de cara a los desafíos que afrontará en el evento deportivo que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Encuentros que le permitirán al técnico del equipo cafetero evaluar y analizar alternativas de cara a lo que será la cita mundialista.

En vista de ello, el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó la lista de 25 jugadores que harán parte de los juegos amistosos del mes de octubre que disputará en territorio estadounidense, una convocatoria en la que presentó varias novedades en comparación con los últimos dos juegos oficiales por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las grandes ausencias de la Tricolor para sus juegos de fogueo del 11 y 14 de octubre

El estratega argentino, al mando del combinado nacional, sorprendió al no convocar al arquero titular, Camilo Vargas, el guardameta del Atlas de México, quien ha ido mejorando su nivel con el conjunto mexicano.

La ausencia de Vargas podría estar ligada al golpe que sufrió en su rostro el pasado fin de semana en el juego de su equipo ante Necaxa, situación ante la cual aquel encuentro su club aplicó el protocolo de contusiones.

En su reemplazo, se da el regreso de Álvaro Montero, que de a poco ha ido sumando minutos con Vélez Sarsfield de Argentina, quien después de varias convocatorias vuelve a ser llamado por Lorenzo, quien aprovechará para ir evaluando el rendimiento de los guardametas.

Otro de los grandes ausentes fue el centrocampista Jhon Arias; el jugador del Wolverhampton, a pesar de ir mejorando su rendimiento con el conjunto inglés, en esta oportunidad no fue tenido en cuenta para los juegos de Colombia ante México y Canadá.

En su lugar fue convocado por primera vez su excompañero en el Fluminense, Kevin Serna, quien ha mostrado un gran rendimiento en el medio campo del equipo brasileño.

Uno que vive un gran momento con Flamengo, pero que no fue tenido en cuenta por parte del estratega argentino, fue el centrocampista Jorge Carrascal. Situación similar pasó con el atacante y máximo goleador colombiano Dayro Moreno, quien tampoco entró dentro de la lista.

Otros grandes ausentes son el lateral derecho Santiago Arias, el extrem Marino Hinestroza y el delantero Jhon Córdoba; una de las razones por las que no habría sido convocado este último sería por el tiempo que tomaría su desplazamiento desde Rusia a territorio norteamericano.

Entre tanto, los que vieron su regreso a la selección fueron Yaser Asprilla, Johan Carbonero, Cucho Hernández y Rafael Santos Borré.

¿Cuándo juega Colombia?

El primer juego de fogueo de la Tricolor en esta doble fecha FIFA será ante su similar de México, será el próximo 11 de octubre en Texas, juego que se disputará desde las 8:00 p.m. hora colombiana. Tres días después y en New Jersey, se enfrentará a Canadá, desde las 7:00 p.m.

Estos dos juegos sin duda alguna le servirán a Néstor Lorenzo para darle la oportunidad de sumar minutos a jugadores y evaluar el rendimiento de estos de cara a lo que será la lista definitiva para el Mundial de 2026.