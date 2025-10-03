NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Selección Colombia

Las principales ausencias en la convocatoria de la selección Colombia para la doble fecha FIFA

octubre 3, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los jugadores ausentes en la convocatoria de Colombia para los juegos de octubre - Foto: EFE
Los jugadores ausentes en la convocatoria de Colombia para los juegos de octubre - Foto: EFE
Con varias novedades, Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para enfrentar a México y Canadá.

Tras haber logrado la clasificación directa a la Copa del Mundo de 2026, durante la última fecha de las Eliminatorias en las que la Tricolor venció a Bolivia y Venezuela, triunfos que le permitieron inscribir su nombre en el certamen más importante del fútbol.

Ahora comienza el camino preparatorio de la Tricolor, de cara a los desafíos que afrontará en el evento deportivo que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Encuentros que le permitirán al técnico del equipo cafetero evaluar y analizar alternativas de cara a lo que será la cita mundialista.

En vista de ello, el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó la lista de 25 jugadores que harán parte de los juegos amistosos del mes de octubre que disputará en territorio estadounidense, una convocatoria en la que presentó varias novedades en comparación con los últimos dos juegos oficiales por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las grandes ausencias de la Tricolor para sus juegos de fogueo del 11 y 14 de octubre

El estratega argentino, al mando del combinado nacional, sorprendió al no convocar al arquero titular, Camilo Vargas, el guardameta del Atlas de México, quien ha ido mejorando su nivel con el conjunto mexicano.

La ausencia de Vargas podría estar ligada al golpe que sufrió en su rostro el pasado fin de semana en el juego de su equipo ante Necaxa, situación ante la cual aquel encuentro su club aplicó el protocolo de contusiones.

o

En su reemplazo, se da el regreso de Álvaro Montero, que de a poco ha ido sumando minutos con Vélez Sarsfield de Argentina, quien después de varias convocatorias vuelve a ser llamado por Lorenzo, quien aprovechará para ir evaluando el rendimiento de los guardametas.

Otro de los grandes ausentes fue el centrocampista Jhon Arias; el jugador del Wolverhampton, a pesar de ir mejorando su rendimiento con el conjunto inglés, en esta oportunidad no fue tenido en cuenta para los juegos de Colombia ante México y Canadá.

En su lugar fue convocado por primera vez su excompañero en el Fluminense, Kevin Serna, quien ha mostrado un gran rendimiento en el medio campo del equipo brasileño.

Uno que vive un gran momento con Flamengo, pero que no fue tenido en cuenta por parte del estratega argentino, fue el centrocampista Jorge Carrascal. Situación similar pasó con el atacante y máximo goleador colombiano Dayro Moreno, quien tampoco entró dentro de la lista.

Otros grandes ausentes son el lateral derecho Santiago Arias, el extrem Marino Hinestroza y el delantero Jhon Córdoba; una de las razones por las que no habría sido convocado este último sería por el tiempo que tomaría su desplazamiento desde Rusia a territorio norteamericano.

Entre tanto, los que vieron su regreso a la selección fueron Yaser Asprilla, Johan Carbonero, Cucho Hernández y Rafael Santos Borré.

¿Cuándo juega Colombia?

El primer juego de fogueo de la Tricolor en esta doble fecha FIFA será ante su similar de México, será el próximo 11 de octubre en Texas, juego que se disputará desde las 8:00 p.m. hora colombiana. Tres días después y en New Jersey, se enfrentará a Canadá, desde las 7:00 p.m.

o

Estos dos juegos sin duda alguna le servirán a Néstor Lorenzo para darle la oportunidad de sumar minutos a jugadores y evaluar el rendimiento de estos de cara a lo que será la lista definitiva para el Mundial de 2026.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Convocatoria

Néstor Lorenzo

Jugadores

México

Canadá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Foto X: @USMC
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Capitolio de Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Más de Deportes

Ver más
Richard Ríos y Dayro Moreno | Foto: AFP
Richard Ríos

“Su papá no lo quiere”: el comentario de Richard Ríos que recordó viejo video por el que Dayro Moreno se volvió viral

Selección de Venezuela en Eliminatorias ante Colombia - Foto: EFE
La Vinotinto

La Vinotinto ya piensa en el futuro y por eso busca DT: estos son los partidos confirmados antes de terminar el 2025

Luis Javier Suárez | Foto: AFP
Champions League

El colombiano Luis Javier Suárez anotó su primer gol en Champions League en la derrota del Sporting contra el Napoli

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Planeta rebelde 'Cha 1107-7626' - Foto AFP
Planetas

Astrónomos detectan misterioso planeta rebelde sin precedentes que devora materia a velocidad récord

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Pandillas

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera a la pandilla Barrio 18, con gran presencia en Centroamérica

Richard Ríos y Dayro Moreno | Foto: AFP
Richard Ríos

“Su papá no lo quiere”: el comentario de Richard Ríos que recordó viejo video por el que Dayro Moreno se volvió viral

Festival Cordillera 2025 / FOTO: NTN24
Festival Cordillera

Festival Cordillera 2025: estos son los artistas que pisan esta importante tarima en Bogotá

Incendio Forestal - Foto Canva
Incendios forestales

La Crisis Climática y su Impacto Devastador en el Sur de Europa

Selección de Venezuela en Eliminatorias ante Colombia - Foto: EFE
La Vinotinto

La Vinotinto ya piensa en el futuro y por eso busca DT: estos son los partidos confirmados antes de terminar el 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda