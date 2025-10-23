Futbolista sufrió fractura en medio de semifinal de la Copa Libertadores por la que deberá ser evaluado por un cirujano maxilofacial

El partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores que se disputó este miércoles entre Flamengo y Racing dejó un momento de preocupación que le ha dado la vuelva al mundo.

Dos compañeros de Racing terminaron chocando y uno de ellos, tras el golpe, sufrió una fractura en el rostro por el que tendrá que ingresar al quirófano.

En el tiempo de descuento, el futbolista Santiago Sosa saltó para cabecear la pelota que estaba en el aérea, pero en ese momento impactó contra el codo de su compañero Marcos Rojo.

De inmediato, Sosa cayó al suelo y se agarró la cara con visibles gestos de dolor ante la atenta mirada de los aficionados, el cuerpo técnico y sus rivales.

Al campo de juego ingresó el cuerpo médico para atenderlo y tras unos minutos, el futbolista se levantó y salió.

Las cámaras del partido enfocaron el rostro del jugador, quien tenía un ojo cerrado e hinchado, así como también tenía sangre corriéndole tanto por la nariz y otro poco esparcida en manchas pequeñas en su camiseta.

Tras el final del partido, el club emitió un comunicado dando actualización del futbolista diciendo que los exámenes médicos que se le realizaron arrojaron que tenía “una fractura de seno maxilar superior derecho”.

Racing también afirmó que Sosa fue trasladado al hospital en donde pasó la noche y en horas de la mañana fue dado de alta.

“El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilofacial para determinar la conducta terapéutica”, concluye el texto.

Sin embargo, debido a la fractura el mediocampista será una baja importante en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, el cual el conjunto avellanada deberá intentar empatar.

Esto porque Racing cayó 1-0 ante Flamengo con un gol del colombiano Jorge Carrascal en el minuto 88 del partido.