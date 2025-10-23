NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Lionel Messi

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami; seguirá en la MLS por varios años

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi en derrota del Inter de Miami - Foto AFP
El contrato actual de Messi, de 38 años, con el Inter finaliza el próximo diciembre y será renovado hasta finales de la temporada 2028, sin opción de extensión.

La liga norteamericana de fútbol (MLS) anunció este jueves la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami, lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.

"Leo Messi seguirá siendo jugador de MLS con el Inter Miami", escribió la cuenta oficial de la competición en la red social X, sin ofrecer más detalles.

También podrá, si así lo decide, liderar a la selección Albiceleste en la defensa de la corona mundialista en la cita de 2026, albergada por Estados Unidos, México y Canadá.

La partida o el retiro de Messi era el escenario más temido antes de la mayor Copa del Mundo de la historia, en la que descansan todas las esperanzas de consolidar al soccer en el primer mercado deportivo del planeta.

Para la liga norteamericana (MLS), la decisión de Messi de establecerse en 2023 en Miami fue una bendición frente a la competencia de nuevos actores con mayor músculo financiero, especialmente Arabia Saudita.

Los fichajes más reconocidos desde entonces en Norteamérica llegaron para unirse a Messi en Miami.

La cobertura de la MLS en grandes cadenas y diarios deportivos estadounidenses también se enfoca principalmente en las repercusiones de la presencia del argentino y sus hazañas sobre el campo.

Mientras tanto la liga invierte en el futuro con nuevos estadios y academias, al tiempo que bate sus marcas de asistencia cada año, con multitudes siguiendo con fervor a la exestrella del Barcelona en cada cancha y hotel.

De la noche a la mañana, la camiseta rosa del Inter pasó a ser una prenda de moda que traspasó fronteras y podía aparecer en cualquier rincón de Buenos Aires, Londres o Hong Kong.

"Hay un nivel de visibilidad que la MLS nunca había tenido y que ocurre a través de los pies de Lionel", dijo a la AFP el argentino Diego Valeri, exestrella de la MLS y actual analista para Apple TV

El propio Inter lo había fiado todo a la permanencia de Messi como mínimo en 2026, cuando inaugurará el nuevo estadio Miami Freedom Park, parte de un área recreativa y comercial de 58 hectáreas.

Aunque el equipo apenas compite en la MLS desde 2020, la capital latina de Estados Unidos es ahora epicentro del soccer, recibiendo eventos como la final de la Copa América de 2024 o la inauguración del pasado Mundial de Clubes.

"Toda la dirigencia del Inter está haciendo un esfuerzo gigantesco para que Miami sea una ciudad definitivamente futbolera", señaló Valeri.

Los dueños del Inter, con David Beckham como gran embajador, han transformado la franquicia de arriba a abajo desde que lograron seducir a Messi para que cerrara su infeliz etapa en el Paris Saint-Germain.

Figuras de confianza del Diez manejan la dirección deportiva mientras el vestuario, donde apenas quedan jugadores de la era pre-Messi, habla casi exclusivamente en español.

Según Forbes, el valor de la franquicia se ha doblado desde 2022 hasta un estimado de unos 1.200 millones de dólares.

Messi, cuyo salario alcanza los 20 millones de dólares sin contar sus otras retribuciones, ha atraído todo tipo de patrocinios para el Inter, cuyos ingresos se han disparado hasta unos 180 millones anuales.

