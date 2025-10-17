NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
LaLiga

Futbolistas anunciaron “protesta simbólica” al inicio de los partidos de la novena jornada de La Liga por encuentro Villarreal-Barcelona en Estados Unidos

octubre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Futbolistas del Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Frenkie de Jong | Foto: AFP
Futbolistas del Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Frenkie de Jong | Foto: AFP
Esto se da luego de que la UEFA comunicara, hace unos días, que muy a “su pesar” dejaría que este partido se lleve a cabo en el extranjero.

Este viernes, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que antes de cada partido correspondiente a la 9° jornada de LaLiga realizará una “protesta simbólica”.

La razón que ha dado la asociación en su comunicado es por el partido del Villarreal contra el Barcelona, el cual está programado para el 20 de diciembre y que se disputará en Estados Unidos.

En el comunicado la AFE explicó que: “los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”.

Además, el sindicato “ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club”.

o

Y que ante las negativas y propuestas “quiméricas” de LaLiga, la AFE rechaza de manera contundente un proyecto que “no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte”.

Y exige la creación de una mesa de negociaciones en las que “se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual”.

En el partido inaugural de la novena fecha, el viernes por la noche, los jugadores del Real Oviedo y del Espanyol (0-2) permanecieron sin moverse unos diez segundos tras el pitido inicial.

Los espectadores no pudieron presenciar esa acción, ya que mientras se producía, el difusor de las imágenes mostró un plano fijo del exterior del estadio.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, anunció el 8 de octubre que el partido entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato español, se disputará el 20 de diciembre en Miami, un traslado inédito en las ligas europeas.

La competición española trata de disputar partidos en el extranjero desde 2017, pero la Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha mostrado contraria, aunque ella misma organiza la Supercopa en Arabia Saudita.

Esto se da luego de que la UEFA comunicara, hace unos días, que muy a “su pesar” dejaría que este partido se lleve a cabo en el extranjero.

Por medio de un comunicado, el ente regulador del fútbol en Europa aseguró que “a su pesar” y de manera “excepcional” aceptó la solicitud que le hicieron las ligas de España e Italia para poder disputar dos partidos en Estados Unidos y Australia.

Esta decisión, a la que la UEFA se había negado rotundamente hace unos días, representa un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

La decisión inédita sigue la estela de poderosas competiciones de Estados Unidos, como la NBA y la NFL, que han llevado juegos de sus ligas al extranjero como parte de una estrategia de expansión internacional.

Temas relacionados:

LaLiga

Fútbol español

Barcelona

Protestas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Deportes

Ver más
Nicolás Otamendi peleando con Richard Ríos | Foto: EFE
Selección Argentina

Argentina empezará el Mundial de 2026 con desventaja tras ratificación de una dura sanción por parte de la FIFA

Venezuela vs. Colombia en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE
La Vinotinto

"¿Por qué celebras el aniversario de tu clásico y más odiado rival?": picante controversia por felicitación de la FVF a Federación Colombiana por su aniversario

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Técnico de Club León confirmó que James Rodríguez le dijo que el de 2026 será su último mundial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tormenta Sísmica en Venezuela | Foto Canva
Sismo en Venezuela

¿Qué es una "Tormenta Sísmica" como la que se registró en Venezuela en las últimas horas?

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

Alexandre de Moraes - AFP
Brasil

EE. UU. impuso sanciones contra esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil que lideró las investigaciones en el caso del expresidente Bolsonaro

FAUNA EN CRISIS
Guerra entre Rusia y Ucrania

Especial Clic Verde: Fauna en crisis, las otras víctimas del conflicto en Ucrania

Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %, según la OMS - Foto referencia: Canva
OMS

Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %; la OMS advierte sobre los contagios

Foto referencia: AFP
Guardia Nacional

Jueza federal bloqueó temporalmente orden de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Portland

Diana de Gales y Carlos lll | Foto EFE
Príncipe William

El príncipe William habla como nunca antes del divorcio de sus padres: “Uno aprende de ello”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda