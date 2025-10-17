Futbolistas anunciaron “protesta simbólica” al inicio de los partidos de la novena jornada de La Liga por encuentro Villarreal-Barcelona en Estados Unidos

Este viernes, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que antes de cada partido correspondiente a la 9° jornada de LaLiga realizará una “protesta simbólica”.

La razón que ha dado la asociación en su comunicado es por el partido del Villarreal contra el Barcelona, el cual está programado para el 20 de diciembre y que se disputará en Estados Unidos.

En el comunicado la AFE explicó que: “los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”.

Además, el sindicato “ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club”.

Y que ante las negativas y propuestas “quiméricas” de LaLiga, la AFE rechaza de manera contundente un proyecto que “no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte”.

Y exige la creación de una mesa de negociaciones en las que “se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual”.

En el partido inaugural de la novena fecha, el viernes por la noche, los jugadores del Real Oviedo y del Espanyol (0-2) permanecieron sin moverse unos diez segundos tras el pitido inicial.

Los espectadores no pudieron presenciar esa acción, ya que mientras se producía, el difusor de las imágenes mostró un plano fijo del exterior del estadio.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, anunció el 8 de octubre que el partido entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato español, se disputará el 20 de diciembre en Miami, un traslado inédito en las ligas europeas.

La competición española trata de disputar partidos en el extranjero desde 2017, pero la Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha mostrado contraria, aunque ella misma organiza la Supercopa en Arabia Saudita.

Esto se da luego de que la UEFA comunicara, hace unos días, que muy a “su pesar” dejaría que este partido se lleve a cabo en el extranjero.

Por medio de un comunicado, el ente regulador del fútbol en Europa aseguró que “a su pesar” y de manera “excepcional” aceptó la solicitud que le hicieron las ligas de España e Italia para poder disputar dos partidos en Estados Unidos y Australia.

Esta decisión, a la que la UEFA se había negado rotundamente hace unos días, representa un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol.

La decisión inédita sigue la estela de poderosas competiciones de Estados Unidos, como la NBA y la NFL, que han llevado juegos de sus ligas al extranjero como parte de una estrategia de expansión internacional.