NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Ciclismo

Vehículo que circulaba en contravía causó pánico entre los ciclistas y obligó a que se cancelara la tercera jornada del Tour de Holanda

octubre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Tour de Holanda | Foto: EFE
El Tour de Holanda se realiza sin presencia policial, lo que ha provocado que algunos vehículos terminen saltándose las indicaciones de los controladores voluntarios.

La tercera jornada del Tour de Holanda 2025 tuvo que ser cancelada debido a un imprevisto que puso en riesgo la vida de los ciclistas durante una de las etapas.

Cuando los ciclistas recorrían los primeros kilómetros de la etapa, que empezó su recorrido desde el Tom Dumoulin Bike Park, el pelotón tuvo un problema cuando se encontró con un vehículo que estaba circulando en contravía.

El conductor del vehículo, que ya había sido detenido en dos oportunidades, se dirigía hacia los ciclistas pese a las indicaciones de los agentes de Policía.

o

El hombre frente al volante decidió ignorar las órdenes de las motocicletas de la organización, causando pánico entre los deportistas.

Ante el caos, los ciclistas decidieron que lo mejor era frenar y no continuar la carrera para salvaguardar la seguridad de todos los presentes.

La decisión se tomó entre los corredores, los equipos y los oficiales, por lo que todos volvieron al lugar de inicio en Sittard.

El Team Visma-Lease lee explicó al medio Bike que: “La carrera se detuvo después de que un coche y un camión que venían en dirección contraria entraran en el recorrido. Tras consultar con los corredores, se decidió no continuar la carrera. Todos regresarán juntos a la salida”.

Minutos después la organización del Tour de Holanda emitió un comunicado en el que aseguró que tras una sección neutralizada con turbulencias un “carro que venía en sentido contrario, tras haber sido detenido dos veces, decidió ignorar la señal de los comisarios de motocicletas y continuó su marcha”.

La organización explicó que como resultado los pilotos “se negaron a seguir corriendo” y ante esto respeta “la voluntad de los pilotos y los directores de equipo”.

