Goleador sudamericano retirado buscaría regresar a su selección luego de que esta sorprendiera en Eliminatorias, pero el entrenador no lo ve viable

Un goleador sudamericano que se retiró el año pasado buscaría regresar a su selección luego de que esta sorprendiera en las concluidas Eliminatorias Sudamericanas y mostrara un desempeño que dejó satisfecha a su afición.

La clasificación regional finalizó el martes con los seis cupos directos ya llenos desde la penúltima fecha por Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, quienes finalizaron, en ese orden, su ubicación en la tabla de posiciones con La Albiceleste defendiendo su título mundial.

Además del orden de los clasificados, lo único que estaba por definir el martes era la selección que jugará en marzo el repechaje, que para esta edición constará de un minitorneo de seis selecciones de distintas confederaciones que lucharán por dos espacios en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la altitud de su lado y una Venezuela que cayó por goleada contra Colombia para su beneficio, Bolivia se hizo con el disputado cupo al vencer a Brasil gracias a un gol de penalti de su mayor promesa, el atacante Miguel 'Miguelito' Terceros.

Terceros, cabe resaltar, es considerado por muchos como el nuevo relevo del referente retirado Marcelo Martins, quien, tras conocer que el equipo había logrado hacerse con la repesca, mostró su interés en regresar al equipo, pese a haber anunciado el fin de su carrera el año pasado.

"Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa. Yo tengo mi corazón con La Verde siempre. Lo que resta es que hablemos y ver lo que se puede venir", dijo Martins a Red Uno TV luego del partido, al que asistió como espectador.

Tras el pronunciamiento de Martins, sin embargo, el entrenador del combinado boliviano Óscar Villegas aseguró en entrevista con Caracol Radio que la idea de que el delantero regresara le parecía "poco seria", pues Martins llevaba más de un año sin entrenar y para llegar a considerarlo mencionó que al menos debería vincularse con algún club.

"No sé. Lo escuché hablar de que quería dirigir, no sé si de esa manera. La verdad es que desconozco si es como jugador, porque no es un jugador activo, ni siquiera puedo pensar dónde lo puedo ver. (…) Deseos yo también tengo, me gustaría jugar a mí también de verdad. No sé, tendría que verlo jugar para dar una opinión y esto no va en desmedro de la gran carrera que ha hecho", aseguró Villegas.

En la pasada edición de las Eliminatorias Sudamericanas por el Mundial de Qatar 2022, el máximo goleador fue precisamente el 'Matador' Martins con 10 tantos, por encima de figuras como el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar con ocho goles.

Martins disputó un total de 107 partidos con La Verde en los que registró 31 anotaciones y 11 asistencias, convirtiéndose desde entonces en el máximo goleador y referente histórico de su país.

El 7 de abril de 2024 el boliviano, que actualmente tiene 38 años, se retiró del fútbol mientras estaba en las filas del Cruzeiro de Brasil. Su último juego vistiendo La Verde, cabe recordar, fue contra Uruguay el 21 de noviembre de 2023 en el icónico estadio Centenario de Montevideo.