Bocha Batista se habría negado a petición de la FVF sobre presentar su renuncia para "no pagarle tanto" por un presunto millonario contrato hasta 2026

El periodista venezolano José Pineda, quien cubre a La Vinotinto, anunció en sus redes sociales minutos antes de que se hiciera oficial la salida del entrenador Fernando Batista que el 'Bocha' se habría negado a aceptar la petición de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) sobre presentar una renuncia.

Pineda contó en su red social X que Jorge Giménez, presidente de la FVF, habría sido quien le solicitó a Batista rescindir de su contrato, pero ante la negativa del estratega argentino, la Federación habría estado trabajando en encontrar la manera de no "pagar tanto" por el tiempo restante de su contrato, que iba hasta diciembre de 2026.

Y es que a mitad de año se había generado una polémica alrededor del salario de Batista luego de que el sitio web alemán Transfermarkt actualizara el ranking de entrenadores de selecciones que más cobraban a nivel mundial, en el que el para entonces director técnico de La Vinotinto ocupaba el décimo lugar.

Tras conocerse que el finalizado contrato de Batista —en el que devengaba más de 3 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt— estaba presuntamente pactado hasta diciembre del próximo año, los aficionados criticaron la gestión de la Federación teniendo en cuenta que el equipo que tenía a cargo el seleccionador argentino no cumplió con las expectativas ni los objetivos planteados.

"No iba a renunciar a 12 millones de dólares tan fácil", "el contrato seguro incluía las vacaciones después de ganar el mundial" e "imagino que el común acuerdo es, 'págame lo que falta del contrato y me voy'", fueron algunas de las reacciones de los hinchas a la publicación del periodista.

Casi una hora después del post de Pineda y luego de un pronunciamiento de Nicolás Maduro en el que pedía una "reestructuración del cuerpo técnico", la misma FVF hizo oficial en un comunicado que Batista había sido "cesado en sus funciones como entrenador" de la selección.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que La Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", indicó el escrito.

Nuevamente una hora después, el mismo Batista utilizó sus redes sociales para comunicar que había finalizado su vínculo con la FVF con la que "de común acuerdo" decidieron cerrar la etapa del argentino al frente de La Vinotinto.

"El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino", precisó Batista.

El técnico de 55 años, cabe resaltar, aseguró meses atrás en entrevista con el medio digital venezolano 'El Mundo es un Balón' que los salarios publicados por plataformas como Transfermarkt no correspondían a la "realidad" y que cuando veía las cifras pensaba en que "ojalá fuera así".