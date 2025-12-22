NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Guardiola advirtió que los jugadores que regresen al club con sobrepeso no jugarían contra el Nottingham Forest el 27 de diciembre.

Los jugadores del Manchester City deberán someterse a un pesaje navideño para comprobar que no comieron en exceso durante las fiestas, en medio de advertencias del técnico Pep Guardiola de que descartará a aquellos que hayan ganado kilos.

El City disfrutó el sábado de una victoria por 3-0 sobre el West Ham, que lucha por mantenerse en la Premier League, y mantiene la presión sobre el líder, el Arsenal.

Sin embargo, Guardiola, que ha ganado seis títulos de liga con el Manchester, reveló este lunes que sus jugadores fueron pesados antes de un breve descanso por las fiestas.

"Cada jugador se pesa. Vuelven el día 25 y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben, para ver si vienen gordos", dijo.

"En cuanto lleguen después de tres días, quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos", añadió.

Guardiola advirtió que los jugadores que regresen al club con sobrepeso no jugarían contra el Nottingham Forest el 27 de diciembre.

o

"Imaginen a un jugador que ahora está perfecto, pero que llegará con tres kilos de más. Se quedará en Manchester", dijo.

Guardiola afirmó que también es importante que sus hombres se relajen durante un calendario apretado, mientras él se dirige a Barcelona para un breve descanso.

"Los jugadores tienen que irse con sus familias y olvidarse del fútbol. Es bueno. Para ellos ver al entrenador todos los días es muy duro", aseguró.

El DT del City les negó además a sus jugadores un día libre tras la victoria del sábado, descontento con el nivel de rendimiento a pesar de la quinta victoria consecutiva en la liga.

"Los jugadores me pidieron un día libre. Les dije: 'No, porque no jugaron lo suficientemente bien'", contó.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Mbappé a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Lando Norris y Max Verstappen luchan posición en carrera de la Fórmula 1. (AFP)
Fórmula 1

Estas han sido las cinco veces en medio siglo en que el campeonato de Fórmula 1 se decidió entre tres pilotos como sucederá este 2025

Cristiano Ronaldo busca llegar a 1000 goles en su carrera deportiva - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo podrá jugar primer partido del Mundial 2026 pese a expulsión

Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Petróleo - Canva
Petróleo

Precio del petróleo aumentó por bloqueos de Estados Unidos a buques de Venezuela: el régimen dice que exportación de crudo continúa con "normalidad"

Kylian Mbappé, futbolista francés - Foto: EFE
Mbappé

Mbappé a pocos goles de destronar importante récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

EE. UU. suspende beneficios migratorios para 19 países, incluyendo Venezuela - Fotos: Canva
Estados Unidos

Abogado explica lo que hay detrás de la decisión de EE. UU. de pausar los beneficios migratorios para ciudadanos de 19 países

Avión comercial / José Luis 'El Puma' Rodríguez, cantante venezolano - Fotos: Pexels / EFE
José Luis Rodríguez

Escándalo en aeropuerto de Ecuador: 'El Puma' José Luis Rodríguez fue bajado de un vuelo tras un altercado con la tripulación

A la izquierda Gustavo Petro y a la derecha Donald Trump-Foto: EFE
Gustavo Petro

“No lo puede cerrar un presidente extranjero”: Petro critica advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

Película navideña - Foto Canva de referencia
Estrenos

Tras el inicio de diciembre, reconocida plataforma estrena película navideña con actriz triplemente nominada al Oscar

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre