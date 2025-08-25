Habló periodista que según aficionados quedó inconsciente por un instante tras recibir un balonazo en partido de fútbol en Colombia

El domingo 24 de agosto se llevó a cabo el partido entre Unión Magdalena y Alianza FC por la octava jornada de la Liga Colombiana, encuentro que se disputó en el Estadio Sierra Nevada de la ciudad costera de Santa Marta.

El resultado final no fue muy alentador para Unión que cayó 2-3 frente a Alianza en su propia casa y quedó a un punto de diferencia en la tabla de posiciones, en momentos cuando se va vislumbrando el panorama de cara a los cuadrangulares.

Pero más allá del resultado del partido, un curioso hecho involucró a una periodista que realizaba su trabajo como reportera para el medio de comunicación encargado de la transmisión.

Se trata de Roshell Schmulson, comunicadora adscrita a la cadena colombiana Win Sports, quien sufrió un duro golpe con un balón mientras cubría el evento deportivo en Santa Marta.

De acuerdo con Bolavip, el incidente tuvo lugar mientras que Schmulson miraba su tableta para informar en plena transmisión del partido, pero no se dio cuenta de que la pelota venía hacia ella y recibió un fuerte pelotazo por parte del futbolista Wiston Fernández, de Alianza.

Los reportes de algunos asistentes al recinto deportivo indican que el hecho habría dejado a la comunicadora inconsciente por un pequeño lapso de tiempo, por lo que fue atendida por los médicos de ambos equipos.

El medio antes mencionado indicó que la presentadora logró recuperarse y continuar con la transmisión.

Por otro lado, aseguró que el futbolista involucrado en el incidente le ofreció disculpas por el balonazo y le regaló su camiseta.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Roshell Schmulson se pronunció sobre el incidente y agradeció la preocupación de algunos: “Muchísimas gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí. Estoy bien gracias a Dios. Solo fue el golpe y susto del momento”, escribió.

Así van Unión Magdalena y Alianza FC en el fútbol profesional colombiano:

Tras la victoria en Santa Marta, Alianza FC se ubica en la casilla 13 con 9 puntos. Mientras que Unión Magdalena le sigue en la casilla 14 con 8 puntos, quedando solo a un punto de diferencia en la tabla de posiciones.