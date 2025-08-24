David Alonso sigue dando alegrías a Colombia; el corredor consiguió su primera victoria en Moto2

En el circuito de Balaton Park, David Alonso logró su primera victoria en Moto2, en una carrera en la que el colombo-español fue de menos a más, recuperando posiciones y llevándose su primer triunfo en la decimocuarta parada de la temporada 2025.

En una carrera marcada por caídas y sanciones, el joven corredor colombiano, desde la concentración y paciencia, consiguió quedar con el primer lugar de la competencia.

Aunque tuvo un par de tropiezos durante las 22 vueltas del recorrido de la carrera, Alonso, quien arrancó en la octava posición, luego tuvo que retroceder un par de casillas; al final se recompuso, remontó y superó a rivales como el brasileño Diogo Moreira y el español Manuel González, quienes ocuparon la segunda y tercera casilla del podio.

De esta manera, el piloto del Aspar Team consiguió su primera victoria en la segunda categoría del motociclismo mundial, en la cual también por primera vez en la historia se escuchó el himno de Colombia, el cual Alonso entonó con mucho orgullo al momento de la premiación, en la que se le vio muy feliz.

Y no es para menos, esta victoria se convierte en un envión anímico para el joven corredor, quien en la anterior competencia que se llevó a cabo en Austria tuvo que abandonar la carrera tras una fuerte caída.

Tras finalizar la carrera, David Alonso se refirió a cómo vivió el minuto a minuto de su primera victoria en el Moto2.

“Estaba en una burbuja, no sabía ni cuántas vueltas llevaba, ni cuántas vueltas faltaban, no sabía nada, simplemente era piloto que vea adelante alcanzarlo y luego adelantarlo. No sabía que iba a hacer podio; luego he visto la opción y digo ‘hago podio’; no sabía que iba a ganar y cuando han quedado dos vueltas, digo ‘si estoy aquí, hoy es el día de conseguir la victoria’, señaló en declaraciones a su equipo.

Asimismo, dejó ver cómo el apoyo de su familia y de su escuadra ha sido fundamental para superar los malos momentos en medio de las competencias.

"No sé qué decir, tanto el equipo como mi familia me están apoyando mucho. Ayer en el cronometrado terminé con el ánimo bajo porque no logré sacar mi máximo potencial y hoy salía atrás. Noté como que se había acabado el fin de semana, pero hoy he creído en mí y en todos los que creen en mí”, expresó Davids Alonso.

¿Cuándo vuelve a competir David Alonso?

El joven corredor volverá a tener acción en el Gran Premio de Cataluña, en Barcelona, el cual se desarrollará entre el fin de semana del 5 al 7 de septiembre, competencia en la que el piloto colombo-español buscará revalidar lo hecho en el circuito de Balaton Park de Hungría y seguir sumando puntos en la segunda categoría del motociclismo mundial, donde ocupa la decimocuarta casilla con 68 unidades en lo que va de la temporada.