Domingo, 24 de agosto de 2025
Copa Libertadores

Hijo de Carlo Ancelotti comparó el fútbol sudamericano con el europeo tras derrota de Botafogo en la Copa Libertadores: “Son cosas que hay que considerar”

agosto 24, 2025
Por: Diana Pérez
Davide Ancelotti | Foto: EFE
David Ancelotti, de 36 años, asumió el cargo como director técnico de Botafogo el pasado mes de junio.

Hace unos días, Botafogo se despidió de la Copa Libertadores tras caer 2-0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El equipo dirigido Davide Ancelotti, hijo del mítico entrenador Carlo Ancelotti, no pudo con el conjunto ecuatoriano en los octavos de final del torneo.

Ante su primera derrota al frente del equipo brasileño en una competencia internacional, Ancelotti dio unas polémicas declaraciones en las que comparó el fútbol de Sudamérica con el de Europa.

Tras el pitazo final, Davide fu abordado por los medios, en donde afirmó que: “En Europa no hay ciudades a 2.800 metros, entonces hay que adaptarse”.

“No hay un viaje de seis horas para llegar a un partido. Son cosas que hay que considerar a nivel táctico, al final para competir. Porque si haces un partido aquí para presionarlos alto te machacan”, añadió.

Sus declaraciones no han sido bien tomadas por los usuarios quienes consideran que fueron más una excusa ante la derrota.

“¿Y entonces porque no dirige en Europa?”, “Dirigir en Latinoamérica no es tan fácil como lo pintan”, “¿y entonces para qué aceptó venir a Suramérica?”, “Salen con unas vainas”, “Que excusa tan tonta”, son algunos de los comentarios.

David Ancelotti, de 36 años, asumió el cargo como director técnico de Botafogo el pasado mes de junio, tras dejar el cargo como entrenador asistente de la selección de Brasil, la cual dirige su padre, Carlo Ancelotti.

De acuerdo con algunos medios como Ge y ESPN Brasil, el timonel firmó con el cuadro que viste de blanco y negro hasta finales de 2026.

Davide, según la información suministrada por los mencionados espacios periodísticos, llegó al club carioca con dos asistentes y un preparador físico.

Este italiano ha sido asistente técnico desde el año 2012 en equipos como el Bayern, Napoli, Everton, Real Madrid y la selección absoluta de Brasil.

Temas relacionados:

Copa Libertadores

Carlo Ancelotti

Botafogo

Entrenador

