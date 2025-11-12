NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Tormenta solar

Tormenta solar extrema provocó una aurora boreal visible en EE. UU. y expertos advierten que “la Tierra está en línea de fuego”: estas son las imágenes

noviembre 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Tormenta solar | AFP
La NASA estima que este evento forma parte de un período de alta actividad solar que podría extenderse hasta finales de año.

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), en Estados Unidos, advirtió el 6 de noviembre sobre una tormenta geomagnética que golpearía el planeta Tierra. Recientemente este fenómeno iluminó los cielos de México, Estados Unidos y Europa.

Todo sucedió cuando la tormenta solar “severa” golpeó el campo magnético del planeta, causando intensidad de las auroras boreales que normalmente solo se pueden observar en los polos.

Diferentes agencias espaciales entre ellas la sociedad Astronómica de Nuevo León documentó anoche el espectáculo en el cielo que se pinto de amarillo, morado y rosa.

De acuerdo con los meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se registró un punto álgido en la actividad geomagnética, alcanzando el nivel G4 en una escala del 1 al 5.

¿Por qué se presentó este fenómeno?

La tormenta geomagnética de este año fue producto de una erupción solar que liberó una llamarada de clase X5.1, la más intensa de 2025 y la más poderosa desde octubre del año pasado.

Esta erupción fue el epicentro de una cadena de erupciones consecutivas, su origen proviene de la región AR4274 que se dirigió directamente hacia la Tierra.

Los expertos del Centro de Predicción del Clima Espacial advirtieron que “la Tierra está en la línea de fuego” además afirmaron que la eyección de una inmensa burbuja plasma magnetizada se dirige hacia nosotros.

Asimismo, alertan que este fenómeno podría presentarse en la tarde del 12 de noviembre, provocando tormentas geomagnéticas severas de categoría G4 y auroras visibles a miles de kilómetros del Circulo Polar. Sin embargo, la NASA estima que este evento forma parte de un período de alta actividad solar que podría extenderse hasta finales de año.

Finalmente, todo esto ocurre porque el Sol está atravesando un importante cambio en su actividad. Cada 11 años el astro interviene sus polos magnéticos, un proceso que genera intensos giros y enredos en su campo magnético, provocando fenómenos como tormentas solares y variaciones en la radiación espacial.

