Histórico: Brasil queda eliminada por primera vez en su historia en la primera fase de un Mundial Sub20, no ganó ningún partido

Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, sufrió este sábado una histórica derrota por 1-0 ante España en la última jornada del Grupo C, quedando eliminado por primera vez en la fase de grupos del torneo juvenil.

Nada más empezar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al portero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.

La Canarinha consumó un batacazo histórico y se despide del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile como colista del Grupo C con un solo punto.

Marruecos (6) y México (5) aseguraron la clasificación a los octavos de final, mientras España aguardará los resultados del domingo para definir si avanza como uno de los cuatro mejores terceros.

Aunque esta es la primera vez en su historia que queda eliminada en la primera ronda de un Mundial Sub-20, hubo cuatro ocasiones en las que ni siquiera clasificó a la cita orbital: en 1979, en 2013, en 2017 y en 2019.