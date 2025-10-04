NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Mundial Sub 20

Histórico: Brasil queda eliminada por primera vez en su historia en la primera fase de un Mundial Sub20, no ganó ningún partido

octubre 4, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Brasil Sub 20 / FOTO: EFE
La ‘Canarinha’ ha sido cinco veces campeona del certamen y en cuatro ediciones no logró clasificar.

Brasil, cinco veces campeón del Mundial Sub-20, sufrió este sábado una histórica derrota por 1-0 ante España en la última jornada del Grupo C, quedando eliminado por primera vez en la fase de grupos del torneo juvenil.

Nada más empezar el segundo tiempo, un pase al área del mediocampista Pablo García dejó al delantero Iker Bravo frente al portero, al que superó con un ligero tiro cruzado en el minuto 47.

La Canarinha consumó un batacazo histórico y se despide del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile como colista del Grupo C con un solo punto.

Marruecos (6) y México (5) aseguraron la clasificación a los octavos de final, mientras España aguardará los resultados del domingo para definir si avanza como uno de los cuatro mejores terceros.

Aunque esta es la primera vez en su historia que queda eliminada en la primera ronda de un Mundial Sub-20, hubo cuatro ocasiones en las que ni siquiera clasificó a la cita orbital: en 1979, en 2013, en 2017 y en 2019.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

