La selección Colombia muy cerca de clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 tras empatar con Noruega en la segunda jornada

La selección llegó a su segundo encuentro del Mundial Sub-20 de Chile con un triunfo en su debut por la mínima diferencia ante Arabia Saudita.

Con los tres puntos, Colombia llegó a su segundo encuentro ante Noruega con el objetivo de sellar su clasificación a la fase de octavos de final del Mundial Sub-20 que por primera vez se disputa con 24 equipos.

La selección cafetera buscó por todos los medios marcarle a la selección europea, pero el portero Einar Bøe Fauskanger tuvo una tarde excepcional sacando al menos cinco balones en jugadas de peligro.

VEA TAMBIÉN Exfigura de la selección de Brasil y el Real Madrid visitó lugar turístico en Venezuela y se llevó enorme regalo o

Finalmente, los dirigidos por César Torres no pudieron vencer el arco noruego y terminaron empatando sin goles en el juego que se disputó este jueves en Rancagua.

Con cuatro puntos y la misma diferencia de goles, tanto Colombia como Noruega comparten el liderato de la tabla del grupo F, mientras que Arabia Saudita y Nigeria se ubican tercero y cuarto, respectivamente.

Los cafeteros se enfrentarán Nigeria en la última jornada de la fase de grupos a disputarse el próximo domingo, mientras Noruega lo hará ante Arabia Saudita.

VEA TAMBIÉN La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentarse por primera vez en su historia a la Selección Colombia o

Cabe resaltar que avanzan los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros ubicados.