La selección Colombia muy cerca de clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 tras empatar con Noruega en la segunda jornada
La selección llegó a su segundo encuentro del Mundial Sub-20 de Chile con un triunfo en su debut por la mínima diferencia ante Arabia Saudita.
Con los tres puntos, Colombia llegó a su segundo encuentro ante Noruega con el objetivo de sellar su clasificación a la fase de octavos de final del Mundial Sub-20 que por primera vez se disputa con 24 equipos.
La selección cafetera buscó por todos los medios marcarle a la selección europea, pero el portero Einar Bøe Fauskanger tuvo una tarde excepcional sacando al menos cinco balones en jugadas de peligro.
Finalmente, los dirigidos por César Torres no pudieron vencer el arco noruego y terminaron empatando sin goles en el juego que se disputó este jueves en Rancagua.
Con cuatro puntos y la misma diferencia de goles, tanto Colombia como Noruega comparten el liderato de la tabla del grupo F, mientras que Arabia Saudita y Nigeria se ubican tercero y cuarto, respectivamente.
Los cafeteros se enfrentarán Nigeria en la última jornada de la fase de grupos a disputarse el próximo domingo, mientras Noruega lo hará ante Arabia Saudita.
Cabe resaltar que avanzan los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros ubicados.