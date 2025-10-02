NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Mundial Sub 20

La selección Colombia muy cerca de clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 tras empatar con Noruega en la segunda jornada

octubre 2, 2025
Por: Luis Cifuentes
Colombia ante Noruega por el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Colombia ante Noruega por el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
El equipo cafetero derrotó a la selección europea y se clasificó anticipadamente a la siguiente fase del torneo orbital que se disputa en Chile.

La selección llegó a su segundo encuentro del Mundial Sub-20 de Chile con un triunfo en su debut por la mínima diferencia ante Arabia Saudita.

Con los tres puntos, Colombia llegó a su segundo encuentro ante Noruega con el objetivo de sellar su clasificación a la fase de octavos de final del Mundial Sub-20 que por primera vez se disputa con 24 equipos.

La selección cafetera buscó por todos los medios marcarle a la selección europea, pero el portero Einar Bøe Fauskanger tuvo una tarde excepcional sacando al menos cinco balones en jugadas de peligro.

o

Finalmente, los dirigidos por César Torres no pudieron vencer el arco noruego y terminaron empatando sin goles en el juego que se disputó este jueves en Rancagua.

Con cuatro puntos y la misma diferencia de goles, tanto Colombia como Noruega comparten el liderato de la tabla del grupo F, mientras que Arabia Saudita y Nigeria se ubican tercero y cuarto, respectivamente.

Los cafeteros se enfrentarán Nigeria en la última jornada de la fase de grupos a disputarse el próximo domingo, mientras Noruega lo hará ante Arabia Saudita.

o

Cabe resaltar que avanzan los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros ubicados.

Temas relacionados:

Mundial Sub 20

Selección Colombia

Noruega

Fútbol

Chile

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Afuera había risas mientras adentro hay personas que están viviendo un infierno": hija de preso político sobre acto de fuegos artificiales en el Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Deportes

Ver más
Luis Javier Suárez | Foto: AFP
Champions League

El colombiano Luis Javier Suárez anotó su primer gol en Champions League en la derrota del Sporting contra el Napoli

Falcao hizo presencia en el derbi español - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Los Rabanes en On The Road
On the Road

Los Rabanes cumplen 30 años rompiendo esquemas: la banda que fue vestida con cortinas a los Latin Grammy

Luis Javier Suárez | Foto: AFP
Champions League

El colombiano Luis Javier Suárez anotó su primer gol en Champions League en la derrota del Sporting contra el Napoli

Falcao hizo presencia en el derbi español - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Colombia

Alcalde Carlos Galán confirma financiamiento de 5,7 billones de pesos para terminar el Metro de Bogotá y promete la llegada de más trenes este año

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina

Presos políticos

Piden al papa León XIV que interceda por la liberación de los presos políticos venezolanos

Metro de Bogotá - Foto AFP
Colombia

Confirman que ciudad colombiana se suma al transporte masivo ferroviario: alcalde anuncia inicio de estudios para el diseño del metro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda