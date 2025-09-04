NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Messi

Imagen que le da la vuelta al mundo: La reacción de Lionel Messi junto a sus hijos mientras suena el himno de Argentina en partido contra la Vinotinto

septiembre 4, 2025
Por: Nucho Martínez
Lionel Messi junto a sus hijos en el partido Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP
Lionel Messi junto a sus hijos en el partido Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP
El capitán de la 'Albiceleste' no pudo contener la emoción en su último partido en casa con el combinado argentino.

Una imagen le está dando la vuelta al mundo en estos momentos: la de Lionel Messi junto a sus hijos escuchando el himno de su país en lo que supone su último partido con la Selección de Argentina jugando en casa por Eliminatorias Sudamericanas.

o

La reacción de ‘Leo’ mientras suena el Himno Nacional Argentino -originalmente conocido como ‘Marcha Patriótica’, es bastante conmovedora, pues representa el ‘último baile’ del rosarino en el clasificatorio Conmebol ante su gente.

Mientras se escuchaba la composición musical, el dorsal 10 de la ‘Albiceleste’ cerraba los ojos por momento en señal de contención emocional. No obstante, desbordó sus sentimientos al besar a sus hijos, una vez finalizado el himno.

Ya en materia deportiva, ‘Leo’ participó en varias jugadas importantes, haciendo circular el balón en zonas como la mitad de la cancha y el vértice del área.

o

De hecho, la mandó a guardar por partida doble en el minuto 39' (1T) y 80' (2T), sorprendiendo así a los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista.

Antes del gol definitivo de Messi, Lautaro Martínez marcó en el minuto 76' de cotejo.

Argentina, que ya era líder en solitario, con este resultado (3-0), se lleva tres puntos más al bolsillo, situación que confirma su hegemonía futbolística.

Alineaciones del partido Argentina vs. Venezuela:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono.

o

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Angel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Casseres; Eduard Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

DT: Fernando Batista.

 

Temas relacionados:

Messi

Lionel Messi

Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias mundialistas

Vinotinto

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Camisa con el escrito 'TPS', acompañado por la bandera de Venezuela - Foto de referencia: EFE
TPS

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anuncia fin del TPS para venezolanos a partir del 10 de septiembre

María Corina Machado y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado responde a las amenazas que le hizo Diosdado Cabello: “está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”

Más de Deportes

Ver más
Pelea en la tribuna del estadio en el partido entre Once Caldas y Huracán / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

La pelea que se desató en el estadio entre hinchas de Huracán y el Once Caldas tras el gol de Dayro Moreno

Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Fútbol inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra: Crystal Palace conquistó por primera vez la Community Shield venciendo la Liverpool

Djokovic superó la molestia y brindó un show tenístico ante Norrie en el US Open | Foto EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic se convierte en el tenista de mayor edad en alcanzar ronda avanzada del US Open desde 1991

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Entrada de la cárcel Alligator Alcatraz - Foto: EFE
Alligator Alcatraz

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Muere el número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, sospechosos del atentado a Miguel Uribe / FOTO: EFE
Colombia

MinDefensa confirmó la muerte del número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, los sospechosos del atentado contra Miguel Uribe

Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne y Jack Osbourne | Foto: AFP
Ozzy Osbourne

“Qué patético y desconectado te has vuelto”: hijo de Ozzy Osbourne respondió a las declaraciones que dio el fundador de Pink Floyd, Roger Waters

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Petro

El presidente Petro dice que habrían muerto 40 colombianos tras bombardeo a avión en el que viajaban presuntos mercenarios en Sudán

Cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Avanza en el Congreso de Colombia la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

Se le identificó como un grupo sanguíneo inusual | Foto Canva
Sangre

Médicos descubren un nuevo grupo sanguíneo tras el caso de una paciente que necesitaba cirugía cardíaca

Pelea en la tribuna del estadio en el partido entre Once Caldas y Huracán / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

La pelea que se desató en el estadio entre hinchas de Huracán y el Once Caldas tras el gol de Dayro Moreno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano