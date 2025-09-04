Imagen que le da la vuelta al mundo: La reacción de Lionel Messi junto a sus hijos mientras suena el himno de Argentina en partido contra la Vinotinto

Una imagen le está dando la vuelta al mundo en estos momentos: la de Lionel Messi junto a sus hijos escuchando el himno de su país en lo que supone su último partido con la Selección de Argentina jugando en casa por Eliminatorias Sudamericanas.

La reacción de ‘Leo’ mientras suena el Himno Nacional Argentino -originalmente conocido como ‘Marcha Patriótica’, es bastante conmovedora, pues representa el ‘último baile’ del rosarino en el clasificatorio Conmebol ante su gente.

Mientras se escuchaba la composición musical, el dorsal 10 de la ‘Albiceleste’ cerraba los ojos por momento en señal de contención emocional. No obstante, desbordó sus sentimientos al besar a sus hijos, una vez finalizado el himno.

Ya en materia deportiva, ‘Leo’ participó en varias jugadas importantes, haciendo circular el balón en zonas como la mitad de la cancha y el vértice del área.

De hecho, la mandó a guardar por partida doble en el minuto 39' (1T) y 80' (2T), sorprendiendo así a los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista.

Antes del gol definitivo de Messi, Lautaro Martínez marcó en el minuto 76' de cotejo.

Argentina, que ya era líder en solitario, con este resultado (3-0), se lleva tres puntos más al bolsillo, situación que confirma su hegemonía futbolística.

Alineaciones del partido Argentina vs. Venezuela:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Angel, Christian Makoun, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Casseres; Eduard Bello, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

DT: Fernando Batista.